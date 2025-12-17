Λαπόρτα: «Υποφέρει από οξεία Μπαρτσελονίτιδα η Ρεάλ - Πρέπει να το κοιτάξουν»
Η κόντρα στην Ισπανία μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα καλά κρατεί, ειδικά μετά την αναζωπύρωση της υπόθεσης Νεγκρέιρα και τα σχόλια του προέδρου των «μερένχες» Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος κατηγόρησε ανοιχτά τους «Μπλαουγκράνα» για διαφθορά, τονίζοντας μάλιστα πως η αυτή η υπόθεση αποτελεί «το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου».
Από την άλλη ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα, πέρασε με την σειρά του στην «αντεπίθεση» και εξαπέλυσε πυρά κατα της «βασίλισσας», αλλά και του ίδιου του προέδρου της.
Πιο συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας από την Βαρκελώνη απάντησε στον Πέρεθ, ισχυριζόμενος ότι προσπαθούσε να αποσπάσει την προσοχή από τα πρόσφατα λάθη της Ρεάλ Μαδρίτης.
«Βλέπω ότι η Μπαρτσελονίτιδα έχει ριζώσει στις καρδιές των οπαδών της Ρεάλ και χειροτερεύει. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πρέπει να το κοιτάξουν. Τα πράγματα πάνε καλά για εμάς επειδή κάποιοι ανησυχούν για εμάς περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Συνεχίζουν να παρατείνουν το ζήτημα Νεγκρέιρα για να δικαιολογήσουν τα δικά τους λάθη και αυτά που δεν πηγαίνουν καλά σε εκείνους».
Ο Λαπόρτα θεωρεί ακόμα ότι τα σχόλια του Πέρεθ οφείλονται στην αποχώρηση της Μπαρτσελόνα από το πρότζεκτ της Super League, το οποίο είχε ενώσει, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, τους δύο αιωνίους.
«Είναι πιθανόν να έχει αλλάξει η συζήτηση επειδή πριν από έναν χρόνο υπήρχε κάποια συμφωνία για ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ που δεν έχει υλοποιηθεί. Έχουμε μια συμφωνία με την UEFA επειδή αυτό που επιδιώκουμε είναι η ειρήνη στο ποδόσφαιρο, κάτι που άλλοι, δυστυχώς, δεν το επιθυμούν», συμπλήρωσε ο 63χρόνος επιχειρηματίας.
