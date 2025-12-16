Κατά μέτωπο επίθεση Πέρεθ σε Μπαρτσελόνα: «Πως να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου;»
Η περιβόητη υπόθεση Νεγκρέιρα είναι ξανά στο προσκήνιο των ισπανικών (και όχι μόνο) μέσων, καθώς την περασμένη Παρασκευή (12/12) ο Τζοάν Λαπόρτα κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα φυσικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διαιτητικό σκάνδαλο που αφορά τον χρηματισμό του άλλοτε αρχιδιαιτητή της La Liga, δηλώνοντας πάντως πως οι πληρωμές αφορούσαν τεχνικές εκθέσεις που σχετίζονται με τη διαιτησία και τις οποίες το αθλητικό τμήμα θεώρησε χρήσιμες και δεν είχαν σκοπό να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό.
Όλα αυτά φυσικά δεν μπορούσαν να μην σχολιαστούν από το αντίπαλο δέος. Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, σε δικές του δηλώσεις «άνοιξε πυρ» κατά της μεγάλης αντιπάλου αλλά και της λίγκας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να ξεχαστεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, απαιτώντας ριζικές αλλαγές.
«Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών να μας ζητά να το ξεχάσουμε αυτό; Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου; Πώς μπορούν η RFEF (σσ Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) και η LaLiga να συμπεριφέρονται έτσι; Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την ακεραιότητα.
Η υπόθεση Νεγκρέιρα είναι η πιο σοβαρή στο ποδόσφαιρο σήμερα. Γνωρίζουμε ότι πληρώθηκαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για τεχνικές αναφορές για τους διαιτητές, και επιπλέον, οι προπονητές δεν τις έλαβαν ποτέ. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι αυτές οι αναφορές, τις οποίες οι προπονητές δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχαν, πληρώθηκαν; Υπογραμμίζει την ανάγκη για ριζική αλλαγή».
🚨 Florentino Perez: "The Negreira case is the most serious case in football today. How is it possible that the current head of refs is asking us to move on? Some clubs may have been relegated because of it. How can we forget the biggest scandal in football history?” pic.twitter.com/BfZJr5xITo— Madrid Zone (@theMadridZone) December 15, 2025
