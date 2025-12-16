Ο ισχυρός άνδρας των «Μερένγκχες» εξαπέλυσε επίθεση προς... Μπαρτσελόνα μεριά, λόγω του σκανδάλου Νεγκρέιρα που βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες.

Η περιβόητη υπόθεση Νεγκρέιρα είναι ξανά στο προσκήνιο των ισπανικών (και όχι μόνο) μέσων, καθώς την περασμένη Παρασκευή (12/12) ο Τζοάν Λαπόρτα κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα φυσικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διαιτητικό σκάνδαλο που αφορά τον χρηματισμό του άλλοτε αρχιδιαιτητή της La Liga, δηλώνοντας πάντως πως οι πληρωμές αφορούσαν τεχνικές εκθέσεις που σχετίζονται με τη διαιτησία και τις οποίες το αθλητικό τμήμα θεώρησε χρήσιμες και δεν είχαν σκοπό να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό.

Όλα αυτά φυσικά δεν μπορούσαν να μην σχολιαστούν από το αντίπαλο δέος. Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, σε δικές του δηλώσεις «άνοιξε πυρ» κατά της μεγάλης αντιπάλου αλλά και της λίγκας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να ξεχαστεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, απαιτώντας ριζικές αλλαγές.

«Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών να μας ζητά να το ξεχάσουμε αυτό; Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου; Πώς μπορούν η RFEF (σσ Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) και η LaLiga να συμπεριφέρονται έτσι; Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την ακεραιότητα.

Η υπόθεση Νεγκρέιρα είναι η πιο σοβαρή στο ποδόσφαιρο σήμερα. Γνωρίζουμε ότι πληρώθηκαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για τεχνικές αναφορές για τους διαιτητές, και επιπλέον, οι προπονητές δεν τις έλαβαν ποτέ. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι αυτές οι αναφορές, τις οποίες οι προπονητές δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχαν, πληρώθηκαν; Υπογραμμίζει την ανάγκη για ριζική αλλαγή».