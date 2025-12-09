Η ένταση στη Ρεάλ κορυφώνεται, καθώς οι αποφάσεις του Αλόνσο, από τις τακτικές απαιτήσεις έως τη διαχείριση βασικών παικτών, έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια.

Η ήττα από τη Θέλτα δεν άφησε απλώς βαθμολογικό αποτύπωμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά άναψε νέες φωτιές στα ήδη ταραγμένα εσωτερικά της. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «El Futbolin», η διοίκηση συγκάλεσε άμεσα σύσκεψη στο «Μπερναμπέου», με το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο να είναι στον αέρα. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα δεν περιορίζεται στα τελευταία αποτελέσματα.

Το κλίμα στα αποδυτήρια φέρεται να έχει βαρύνει αισθητά τον τελευταίο καιρό, καθώς οι μέθοδοι του Αλόνσο έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία στους παίκτες του. Όπως συζητήθηκε στην ίδια εκπομπή, οι απαιτήσεις στις προπονήσεις, οι συνεχείς επισημάνσεις και ορισμένες αποφάσεις που παρέκκλιναν από τη συνήθη ρουτίνα της ομάδας φέρονται να έχουν ενοχλήσει τους ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στη διαχείριση του Βινίσιους από τον Ισπανό κόουτς, ο Βραζιλιάνος είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ εντός κι εκτός αποδυτηρίων. Η αντικατάστασή του στο clasico, η αντίδρασή του και γεγονότα που ακολούθησαν δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερη ένταση ανάμεσά τους και η κατάσταση δύσκολα γεφυρώνεται. Με τη σειρά τους, πολλοί συμπαίκτες του έχουν πάρει το μέρος του και εκφράζουν δυσπιστία απέναντι στον προπονητή τους.

Παράλληλα, ορισμένες επιλογές του Αλόνσο για την καθημερινότητα της ομάδας φαίνεται πως είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα. Η απόφαση, για παράδειγμα, να ταξιδέψει η Ρεάλ και να διανυκτερεύσει στο Μπιλμπάο πριν από παιχνίδι στις 3 Δεκεμβρίου θεωρήθηκε από αρκετούς ποδοσφαιριστές ως μία έξτρα επιβάρυνση. Το ίδιο και η συχνή παρακολούθηση βίντεο τακτικής, τα οποία περισσότερο κουράζουν παρά βοηθούν τους παίκτες.

Τα παραπάνω είναι λεπτομέρειες που, αν και φαινομενικά μικρές, χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο μια ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ των παικτών και του προπονητικού τιμ της Βασίλισσας.