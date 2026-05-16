«Θέμα χρόνου η έλευση του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ζοζέ Μουρίνιο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο επόμενος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Marca» η επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι «θέμα χρόνου», καθώς ο Πορτογάλος προπονητής είναι πλέον ο μοναδικός υποψήφιος για να καθίσει στον πάγκο των «μερένχες».

Αναλυτικότερα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο «Special One» θα είναι εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Άλβαρο Αρμπελόα και θα γίνει ο τέταρτος προπονητής της ομάδας μέσα σε μόλις ένα χρόνο, μετά τους Κάρλο Αντσελότι, Τσάμπι Αλόνσο, αλλά και τον ίδιο τον Αρμπελόα.

Η επιλογή του Μουρίνιο φαίνεται να είναι η πλέον λογική, καθώς μέχρι πρόσφατα, ανταγωνιζόταν ονόματα όπως εκείνο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ή του Ντιντιέ Ντεσάν. Όμως, μετά και από τα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα, από τον καβγά μεταξύ Τσουαμένι και Βαλβέρδε, μέχρι το ξέσπασμα του Μπαπέ εναντίον του Αρμπελόα μετά τον αγώνα της Πέμπτης (14/05) κόντρα στην Οβιέδο, ενισχύουν την προτίμηση για ένα προφίλ όπως του Μουρίνιο, ο οποίος θεωρείται ο μόνος ικανός να βάλει... τάξη στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» που μυρίζουν μπαρούτι.

Όπως διαβεβαιώνει και το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας, η πρόσφατη εκλογική διαδικασία, την οποία ξεκίνησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, έπειτα από την έντονη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη (12/05), δεν θα επηρεάσει την άφιξη του Πορτογάλου προπονητή στο «Μπερναμπέου», η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της σεζόν, στις 23 Μαΐου.

Το καταστατικό του συλλόγου άλλωστε διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια εκλογικών διαδικασιών, όπως αυτή που, θεωρητικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες, σε περίπτωση που προκύψει μια εναλλακτική υποψηφιότητα εκτός από αυτήν του νυν προέδρου.

Ήταν άλλωστε ο ίδιος ο Πέρεθ που, έμμεσα, υποστήριξε την επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «La Sexta» την Τετάρτη (13/05). «Ήταν ήδη εδώ και ανέβασε το επίπεδό μας», ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα των «μερένχες».

Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως η αποχώρηση του 63χρόνου τεχνικού από τη Μπενφίκα και η καταβολή της αποζημίωσης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, θεωρούνται δευτερευούσης σημασίας για τη Ρεάλ Μαδρίτης.