Ο Μιλιτάο αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε σκάνδαλο με συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχετε αποδείξεις»

Ο Μιλιτάο απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν αυτή την εβδομάδα στη Βραζιλία, αρνούμενος κατηγορηματικά τη συμμετοχή αυτού και του Βινίσιους σε σκάνδαλο με συνοδούς πολυτελείας.

Ο Έντερ Μιλιτάο έσπασε και επίσημα τη σιωπή του μετά από μέρες εμπλοκής σε ένα προσωπικό σκάνδαλο που αφορούσε τόσο εκείνον, όσο και τον Βινίσιους. Αναλυτικότερα, ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης ανάρτησε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που κυκλοφορούν στη Βραζιλία.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο δημοσιογράφος Λέο Ντίας προκάλεσε σάλο όταν αποκάλυψε ότι οι δύο διεθνείς Βραζιλιάνοι ήταν ύποπτοι για την πρόσληψη συνοδών πολυτελείας από την Πιρατσικάμπα για να ταξιδέψουν στη Μαδρίτη.

🚨ATENÇÃO: Na terça-feira, Leo Dias recebeu uma mensagem de um número de Portugal afirmando que Vini Jr. e outro jogador casado teriam contratado garotas de programa de Piracicaba para irem até Madrid.



O assessor de Vinicius se pronunciou ao jornalista e afirmou que as mulheres… pic.twitter.com/ztJCC01CiO — CHOQUEI (@choquei) May 15, 2026

Παρά το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του Βινίσιους ισχυρίστηκε ότι οι γυναίκες πλήρωσαν οι ίδιες για το ταξίδι τους και ταξίδευαν μόνο με μία ομάδα φίλων των παικτών, το όνομα του Μιλιτάο συνεχίζει να αναφέρεται επανειλημμένα.

Η κατάσταση έλαβε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή όταν η Βιρτζίνια Φονσέκα, η κοπέλα του Βινίσιους, επιβεβαίωσε τον χωρισμό της με τον επιθετικό των «μερένχες» την Παρασκευή (15/05). Η influencer δήλωσε ότι επέλεξε να τερματίσει τη σχέση με σεβασμό παρά να συνεχίσει όταν τα πράγματα δεν θα είχαν πλέον νόημα.

Στην ανακοίνωση του, ο Μιλιτάο υποστήριξε ότι όλες οι πληροφορίες που τον αφορούσαν ήταν «ψευδείς και χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο». «Είμαι πλήρως επικεντρωμένος στην ανάρρωσή μου από τον τραυματισμό μου και στην οικογένειά μου, ειδικά στην έγκυο σύζυγό μου», δήλωσε ο Βραζιλιάνος αμυντικός.

Ο Μιλιτάο παραδέχτηκε επίσης ότι η πίεση από την κοινή γνώμη έχει επηρεάσει σοβαρά την προσωπική του ζωή, σημειώνοντας ότι σχεδόν δεν τολμά να βγει από το σπίτι, εξαιτίας της διάδοσης αβάσιμων κατηγοριών.

Ο οπισθοφύλακας της «βασίλισσας» απαίτησε ακόμη από οποιονδήποτε διατυπώνει κατηγορίες, να προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία αντί να βασίζεται σε εικασίες ή κατασκευασμένες ιστορίες του διαδικτύου, ενώ ολοκλήρωσε την δήλωσή του με μια έκκληση για «σεβασμό, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση», τονίζοντας παράλληλα πως η οικογένειά του επηρεάστηκε σοβαρά από το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μιλιτάο:

«Με φόντο τις πρόσφατες εικασίες και κατηγορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με το όνομά μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες οι πληροφορίες που μου αποδίδονται είναι ψευδείς και δεν έχουν καμία απόδειξη.

Αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην αποκατάστασή μου από τον τραυματισμό που με άφησε εκτός Μουντιάλ 2026, καθώς και στην οικογένειά μου, ιδιαίτερα στη σύζυγό μου, η οποία είναι έγκυος.

Ομολογώ ότι φοβάμαι με όλη αυτή την κατάσταση. Έχω φτάσει στο σημείο να μην βγαίνω σχεδόν καθόλου από το σπίτι όταν η σύζυγός μου δεν είναι παρούσα, ακριβώς λόγω του αντίκτυπου και της έκτασης που έχουν πάρει αυτές οι αβάσιμες κατηγορίες.

Επαναλαμβάνω ότι, εάν υπάρχει οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία αναφέρεται το όνομά μου, θα πρέπει να παρουσιαστούν πραγματικά στοιχεία και όχι απλές υποθέσεις, βιαστικά συμπεράσματα ή αφηγήσεις που δημιουργούνται στο διαδίκτυο. Η ανεύθυνη διάδοση ψευδών κατηγοριών δεν βλάπτει μόνο την εικόνα μου, αλλά και την οικογένειά μου, η οποία επηρεάζεται άμεσα από αυτή την άδικη έκθεση.

Ζητώ σεβασμό, υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση σε αυτή τη πολύ ευαίσθητη στιγμή».