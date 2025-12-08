Σύμφωνα με ισπανικό μέσο, οι ιθύνοντες της Ρεάλ είχαν έκτακτη συνάντηση, από την οποία προέκυψε πως το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο θα εξαρτηθεί απέναντι στη Σίτι (10/12).

Στον... αέρα βρίσκεται το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ακόμη ένα στραβοπάτημα τον τελευταίο μήνα, όπου με εξαίρεση τα ματς με Ολυμπιακό (3-4) και Αθλέτικ Μπιλμπάο (0-3), η «βασίλισσα» μετράει μονάχα αρνητικά αποτελέσματα.

Οι Μαδριλένοι είχαν βρεθεί ακόμη και στο +5 από την Μπαρτσελόνα στη μάχη τίτλου της La Liga, ωστόσο η εντός έδρας ήττα με 0-2 από τη Θέλτα (7/12) τους... έριξε στο -4 από την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ο Βάσκος τεχνικός τα... έριξε στη διαιτησία, αναφέροντας πως ο ρέφερι της συνάντησης, Κιντέρο Γκονζάλεθ, έψαχνε τρόπους για να αποβάλει παίκτες των «Μερένγκχες», όπως και έπραξε, με τους Γκαρθία και Καρέρας να αντικρίζουν την κόκκινη κάρτα του 32χρονου.

Πλέον τα πράγματα στο εσωτερικό της Ρεάλ παίρνουν άσχημη τροπή, με δημοσίευμα της El Mundo αναφέρει πως υπήρξε πολύωρη συνάντηση ανθρώπων του κλαμπ, ώστε να αποφασιστεί το μέλλον του Αλόνσο. Η... ετυμηγορία ήταν πως ο άλλοτε χαφ θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, στο εντός έδρας ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ να δείξει στον 44χρονο προπονητή την πόρτα της εξόδου, με τον... Ζινεντίν Ζιντάν και τον Γιούργκεν Κλποπ να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των αντικαταστατών.