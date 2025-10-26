Ο Τσάμπι Αλόνσο επέλεξε να αντικαταστήσει τον Βινίσιους στο 72ο λεπτό του Clasico, αλλά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ δεν... εκτίμησε ιδιαίτερα την απόφαση του προπονητή του.

Εικόνες που δεν τιμούν τον Βινίσιους Ζούνιορ και σίγουρα δεν θα αρέσουν και στον Τσάμπι Αλόνσο. Στο 72ο λεπτό του ντέρμπι και με το σκορ στο 2-1 υπέρ της απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή και να περάσει στη θέση του τον Ροντρίγκο, όμως ο Βραζιλιάνος αντέδρασε πολύ άσχημα.

Αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει πως βλέπει το «7» στην πινακίδα του τέταρτου και όταν το συνειδητοποίησε έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο ψέλνοντας... γαλλικά και όντας σε έξαλλη κατάσταση. Μάλιστα, δεν έδωσε καν το χέρι του στον συμπαίκτη του και κατευθύνθηκε απευθείας προς τα αποδυτήρια της Βασίλισσας δίχως καν να κοιτάξει προς τον Αλόνσο και εμφανώς έξαλλος με την αλλαγή του. Κάποια λεπτά μετά, η ισπανική τηλεόραση τον έδειξε στον πάγκο της Ρεάλ, σαφώς πιο ήρεμο.