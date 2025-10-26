Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έξαλλος ο Βινίσιους, έγινε αλλαγή και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια με... γαλλικά! (vid)
Εικόνες που δεν τιμούν τον Βινίσιους Ζούνιορ και σίγουρα δεν θα αρέσουν και στον Τσάμπι Αλόνσο. Στο 72ο λεπτό του ντέρμπι και με το σκορ στο 2-1 υπέρ της απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή και να περάσει στη θέση του τον Ροντρίγκο, όμως ο Βραζιλιάνος αντέδρασε πολύ άσχημα.
Αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει πως βλέπει το «7» στην πινακίδα του τέταρτου και όταν το συνειδητοποίησε έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο ψέλνοντας... γαλλικά και όντας σε έξαλλη κατάσταση. Μάλιστα, δεν έδωσε καν το χέρι του στον συμπαίκτη του και κατευθύνθηκε απευθείας προς τα αποδυτήρια της Βασίλισσας δίχως καν να κοιτάξει προς τον Αλόνσο και εμφανώς έξαλλος με την αλλαγή του. Κάποια λεπτά μετά, η ισπανική τηλεόραση τον έδειξε στον πάγκο της Ρεάλ, σαφώς πιο ήρεμο.
Vinicius Jr sale muy enojado del partido y debo decir que lo entiendo, se estaba bailando a TODOS… aunque también creo que se ha pasado yendo directo al vestuario. #ElClasico— MT2 (@madrid_total2) October 26, 2025
