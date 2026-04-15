Πένθος στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Χοσέ Σανταμαρία

Σε ηλικία 96 ετών πέθανε ένας από τους βασικούς συντελεστές στη «χρυσή» εποχή της Ρεάλ Μαδρίτης τη δεκαετία του '50 και του '60, Χοσέ Σανταμαρία.

Το παγκόσμιο και ισπανικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στη θλίψη καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ένα από τα βασικά μέλη της χρυσής εποχής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χοσέ Σανταμαρία.

Ο κάτοχος τεσσάρων τροπαίων Κυπέλλου Πρωταθλητριών (σημερινό Champions League), υπηρέτησε το σήμα της «Βασίλισσας» για εννιά χρόνια αποτελώντας το μόνιμο γρανάζι της αμυντικής γραμμής και φτάνοντας σε μεγάλες επιτυχίες, όπως οι έξι κατακτήσεις πρωταθλήματος.

Στα μέσα της δεκαετίας του '50 και του '60, η ισπανική ομάδα είχε δημιουργήσει τη δική της δυναστεία σε Ισπανία και Ευρώπη, με τον ίδιο να παίζει αρχικά για τη χώρα του, την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ του 1954 και στη συνέχεια φόρεσε το εθνόσημο της Ισπανίας με την οποία συμμετείχε στο Μουντιάλ του 1958.

Μετά τη δύση της καριέρας του, μπήκε στον κόσμο της προπονητικής όπου έκατσε στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας σε δύο θητείες (1968 και 1980 με 1982) και σε αυτόν της Εσπανιόλ για έξι ολόκληρα χρόνια, μετρώντας 234 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.