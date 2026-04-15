Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης: Πού θα δείτε τις ρεβάνς του Champions League
Ρεβάνς προημιτελικών στο Champions League πράξη δεύτερη απόψε (15/4) με τα δυο εναπομείναντα εισιτήρια της τετράδας να ψάχνουν κάτοχο.
Φυσικά, το μεγάλο ζευγάρι είναι αυτό της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Αλιάνζ Αρένα», εκεί όπου οι Μαδριλένοι θα ψάξουν μια ακόμη ανατροπή, μετά την εντός έδρας ήττα με 1-2 στο πρώτο ματς.
Ανατροπή ψάχνει και η Σπόρτινγκ του Βαγιαννίδη στο Λονδίνο, φιλοξενούμενη από την Άρσεναλ που έχει το προβάδισμα με 1-0 από το πρώτο παιχνίδι.
Οι αποψινές μεταδόσεις
- Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 2 / MEGA)
- Άρσεναλ - Σπόρτινγκ (22:00, Cosmote Sport 3)
