Παρά τα πολλαπλά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αποχώρηση του Βραζιλιάνου από τη Μαδρίτη, η As αναφέρει πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο.

Πλήρη ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως έχουμε στην περίπτωση του Βινίσιους Τζούνιορ και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήδη από τις αρχές της σεζόν, αρκετά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Βραζιλιάνος είναι περισσότερο εκτός παρά εντός «Μπερναμπέου» ενόψει της νέας σεζόν.

Παράλληλα, τα διάφορα αρνητικά περιστατικά, όπως τα «γαλλικά» προς τον Τσάμπι Αλόνσο στο Clasico (26/10) ή η λεκτική «επίθεση» στους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο (9/11) δημιουργούσαν ένα τεταμένο κλίμα στα εσωτερικά των «μερένγκχες». Μάλιστα, η έγκυρη Bild είχε -σχετικά πρόσφατα- κάνει λόγο για ειλημμένη απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ να βάλει πωλητήριο στον Βραζιλιάνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με σημερινό (22/11) ρεπορτάζ της As, οι δυο πλευρές όχι απλώς δεν βρίσκονται στα... μαχαίρια, αλλά αντίθετα, υπάρχουν επαφές για ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. «Βίνι» και Αλόνσο μίλησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, το κλίμα ηρέμησε και πλέον τα πράγματα φαίνεται πως μπαίνουν στην τελική ευθεία για νέο συμβόλαιο, πέραν του 2027, όταν και λήγει το τρέχον.

Αμφότερες οι πλευρές γνωρίζουν η μια τι επιθυμεί η άλλη, καθώς επίσης και ότι μια οριστική συμφωνία θα βάλει τέλος τόσο στις φήμες γύρω από τον 25χρονο και θα εγκαινίαζε μια περίοδο σταθερότητας και ηρεμίας, ωφελώντας τον παίκτη, την ομάδα και τον σύλλογο σε αθλητικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.