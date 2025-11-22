Οι 10 πιτσιρικάδες που έχει βάλει στο στόχαστρο η Ρεάλ Μαδρίτης

Το να βρεθείς στην κορυφή σίγουρα δεν είναι εύκολο στον αθλητισμό (και γενικότερα στη ζωή), ωστόσο αποδεδειγμένα, είναι πιο δύσκολο να παραμείνεις σε αυτή. Στη Ρεάλ Μαδρίτης το ξέρουν πολύ καλά.

Η κάτοχος των 15 Champions League, όσα έχουν μαζί Μίλαν (7), Μπαρτσελόνα (5) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3) γνωρίζει από πρώτο χέρι πως για να εξασφαλίσεις το καλύτερο παρόν, πρέπει να έχεις δουλέψει από πριν πάνω σε αυτό. Και στη Μαδρίτη λειτουργούν ακριβώς έτσι. Παρότι στο ρόστερ του Τσάμπι Αλόνσο υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή αστέρες όπως οι Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Φεντερίκο Βαλβέρδε, Εντουάρντο Καμαβινγκά και Έντερ Μιλιτάο, που όλοι τους είναι σε καλή ηλικία, ο σύλλογος ήδη διαθέτει και ελπιδοφόρα project, ονόματι Φράνκο Μασταντουόνο, Αρντά Γκιουλέρ, Έντρικ, Αλβάρο Καρέρας και Ντιν Χάουσεν.

Όμως η δουλειά δεν σταματά εδώ. Σύμφωνα με την Diario AS, οι «μερένγκχες» έχουν ήδη δημιουργήσει μια λίστα 10 ταλαντούχων παικτών, νεαρών (πέραν ενός), ελπιδοφόρων, που βάσει μελέτης πρόκειται να ταιριάξουν στο όλο οργανόγραμμα που δουλεύεται στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.