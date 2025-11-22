Οι 10 πιτσιρικάδες που έχει βάλει στο στόχαστρο η Ρεάλ Μαδρίτης
Το να βρεθείς στην κορυφή σίγουρα δεν είναι εύκολο στον αθλητισμό (και γενικότερα στη ζωή), ωστόσο αποδεδειγμένα, είναι πιο δύσκολο να παραμείνεις σε αυτή. Στη Ρεάλ Μαδρίτης το ξέρουν πολύ καλά.
Η κάτοχος των 15 Champions League, όσα έχουν μαζί Μίλαν (7), Μπαρτσελόνα (5) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3) γνωρίζει από πρώτο χέρι πως για να εξασφαλίσεις το καλύτερο παρόν, πρέπει να έχεις δουλέψει από πριν πάνω σε αυτό. Και στη Μαδρίτη λειτουργούν ακριβώς έτσι. Παρότι στο ρόστερ του Τσάμπι Αλόνσο υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή αστέρες όπως οι Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Φεντερίκο Βαλβέρδε, Εντουάρντο Καμαβινγκά και Έντερ Μιλιτάο, που όλοι τους είναι σε καλή ηλικία, ο σύλλογος ήδη διαθέτει και ελπιδοφόρα project, ονόματι Φράνκο Μασταντουόνο, Αρντά Γκιουλέρ, Έντρικ, Αλβάρο Καρέρας και Ντιν Χάουσεν.
Όμως η δουλειά δεν σταματά εδώ. Σύμφωνα με την Diario AS, οι «μερένγκχες» έχουν ήδη δημιουργήσει μια λίστα 10 ταλαντούχων παικτών, νεαρών (πέραν ενός), ελπιδοφόρων, που βάσει μελέτης πρόκειται να ταιριάξουν στο όλο οργανόγραμμα που δουλεύεται στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.
Κένετ Άιχορν, Χέρτα Βερολίνου
Μόλις στα 16 του χρόνια, ο μέσος του συλλόγου από το Βερολίνο έχει κατορθώσει να έχει αρκετούς «μνηστήρες», καθώς πέραν των Μαδριλένων, ενδιαφέρον υπάρχει και από τις Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ήδη τη φετινή σεζόν μετράει 11 συμμετοχές με τη Χέρτα και θεωρείται από τους Γερμανούς (και όχι μόνο) ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην θέση του, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως η ρήτρα αποδέσμευσής του κυμαίνεται μόλις στα... 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ, εξαρτώμενη από το πρωτάθλημα στο οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του.
Κις Σμιτ, Άλκμααρ
Ακόμη ένας μέσος, για τον οποίο όχι απλώς υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς Ρεάλ, αλλά αυτό είχε διαρρεύσει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο 19χρονος αναδείχθηκε MVP στο EURO U19. Γεννημένος στο Χάιλου της βόρειας Ολλανδίας, έχει κάνει τους συμπατριώτες του να τον συγκρίνουν με... τον Κέβιν Ντε Μπρόινε!
Μάλιστα, τα ισπανικά μέσα ανέφεραν πως η «βασίλισσα» είχε εκκινήσει τις διαδικασίες απόκτησής του, πριν γίνει μεγάλος «ντόρος» γύρω από το όνομά του. Μπορεί η περίπτωση να μην προχώρησε πριν λίγους μήνες, ωστόσο ο Σμιτ παραμένει για τα καλά στο μπλοκάκι και η εκτιμώμενη τιμή των 10 εκατ. ευρώ μάλλον είναι αρκετά προσιτή για τον Φλορεντίνο Πέρεθ.
Νίκο Παζ, Κόμο
Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που μοιάζει να είναι ξεκάθαρα θέμα προθέσεων των Μαδριλένων. Ο 21 ετών γεννημένος στην Ισπανία αλλά Αργεντίνος χαφ, παραχωρήθηκε από τη Ρεάλ στον ιταλικό σύλλογο έναντι 6 εκατ. ευρώ το 2024, ωστόσο στη συμφωνία υπάρχουν δυο ρήτρες επαναγοράς από πλευράς Ισπανών. Η πρώτη για το ερχόμενο καλοκαίρι (2026) στα 9 εκατ. ευρώ, και η δεύτερη για εκείνο του 2027, στα 10 εκατ. ευρώ.
Ο Παζ «οργιάζει» φέτος υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας, με 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ στη Serie A, οδηγώντας την ομάδα στην 7η θέση και μόλις στο -3 από την τριάδα. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μίντια, ο παίκτης αρέσει πολύ στον Τσάμπι Αλόνσο και μοιάζει απίθανο να μην επιστρέψει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
Άνταμ Γουόρτον, Κρίσταλ Πάλας
Η Βρετανική Daily Mail ήδη τον έχει συγκρίνει με τον Αντρέα Πίρλο. Ένας ακόμη μέσος στη λίστα των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης είναι ο Άνταμ Γουόρτον, που στα 21 του χρόνια έχει κατορθώσει με τις εμφανίσεις του στο χορτάρι να «παίζει» στο ρεπορτάζ κορυφαίων κλαμπ, μεταξύ αυτών και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος της εντεκάδας του Όλιβερ Γκλάσνερ, που «τρίβει» τα χέρια του με έναν τόσο χαρισματικό παίκτη, ικανό εξίσου ανασταλτικά και δημιουργικά. Αποκτήθηκε έναντι 21 εκατ. ευρώ το 2024 (από Μπλάκπουλ) και ήδη η χρηματιστηριακή του αξία έχει «εκτοξευθεί» στα 60 εκατ. ευρώ. Μοιάζει δεδομένο πάντως πως οι Λονδρέζοι θα απαιτήσουν αρκετά περισσότερα για να τον παραχωρήσουν.
Ροντρίγκο Μεντόζα, Έλτσε
Είναι ήδη από τα 20 του ένα από τα πιο ''hot'' ονόματα στη La Liga, παρότι αγωνίζεται για λογαριασμό της... άσημης Έλτσε. Ο Ροντρίγκο Μεντόζα, Ισπανός αμυντικός μέσος ξεχωρίζει σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη για την ικανότητά του να παίξει τόσο ως ''pivot'', όσο και σαν εσωτερικός χαφ.
Ατάραχος, με ηγετικό στυλ παρότι νεαρός, και έχοντας στη φαρέτρα του και το δημιουργικό σκέλος, ειδικότερα την «πρώτη πάσα» στην επιθετική ανάπτυξη, ο Μεντόζα έχει -πέραν της Ρεάλ- τις Γιουβέντους, Κόμο, αλλά και συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας στο... κεφάλι του. Λογικό, αφού αξίζει μόλις 9 εκατ. ευρώ.
Τσίμα Αντρές, Στουτγκάρδη
Ναι, σωστά μαντέψατε. Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ως μέσος, βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα. Και ακόμη ένας που άνηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν πωληθεί για 4 εκατ. ευρώ στη Στουτγκάρδη. Όμως οι ιθύνοντες των «λευκών», πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
Όπως στην περίπτωση Παζ, έτσι και σε αυτή του 20χρονου Ισπανού, έχει μπει στο deal με τον γερμανικό σύλλογο ρήτρα επαναγοράς, που βάσει των ρεπορτάζ ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ (υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης 50%). Αν και αρκετά ψηλός (1.90), ο Αντρές μοιάζει ως ιδανικός αντικαταστάτης του Ορελιέν Τσουαμενί, το μέλλον του οποίου ίσως κρίνει και εκείνο του χαφ των Γερμανών.
Ντανιέλ Μουνιόθ, Κρίσταλ Πάλας
Ήρθε η ώρα και για έναν αμυντικό, ένα ακόμη μέλος της σπουδαίας Κρίσταλ Πάλας. Ο Ντανιέλ Μουνιόθ μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερος συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέλη της εν λόγω λίστας, όμως τη δεδομένη στιγμή αποτελεί ένα από τα κορυφαία δεξιά μπακ στην Premier League, όντας πρώτος σε αρκετές στατιστικές κατηγορίες (λχ γκολ και ασίστ).
Στα 29 του, αποτελεί στόχο των «μεγάλων» στο Νησί, καθώς και της «αιώνιας» αντιπάλου των Μαδριλένων, Μπαρτσελόνα, με την τιμή του να ορίζεται στα 25 εκατ. ευρώ και τον ίδιο έως τώρα να την δικαιολογεί, έχοντας καταγράψει πάνω από 1.600 αγωνιστικά λεπτά σημαντικής παρουσίας (1 γκολ, 2 ασίστ) σε πρωτάθλημα, Conference και τις άλλες εγχώριες αγγλικές διοργανώσεις.
Αγιούμπ Μπουάντι, Λιλ
Έχοντας... ξετρυπώσει από τα «φυτώρια» της Λιλ, ο Αγιούμπ Μπουάντι είναι ο παίκτης για τον οποίο συζητούν πολλοί όσοι παρακολουθούν τη γαλλική λίγκα. Όμως, ένας σύλλογος όπως η Ρεάλ έχει πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες και παρακολουθεί στενά τον 17χρονο μέσο, που όπως γράφεται χαρακτηριστικά «παίρνει ευθύνες ασυνήθιστες για την ηλικία του».
Εξ' ου και το γεγονός πως η αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο βρίσκεται ήδη στα 30 εκατ. ευρώ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν πρώτος σε κερδισμένες μονομαχίες σε ολόκληρη τη Ligue 1, δείγμα της αποφασιστικότητας, του τσαμπουκά, αλλά και των ικανοτήτων του. Φαίνεται πως οι «Λιλουά» δεν θα δυσκολευτούν να τον... αποχωρηστούν.
Ζιλμπέρτο Μόρα, Τιχουάνα
Όταν ολόκληρη Ρεάλ Μαδρίτης ασχολείται με την περίπτωσή σου, ενώ αγωνίζεσαι στο όχι και τόσο φημισμένο πρωτάθλημα του Μεξικό, τότε -μάλλον- κάνεις κάτι πάρα πολύ καλά. Έχοντας σβήσει 17 κεράκια ζωής, ο Ζιλμπέρτο Μόρα είναι ακόμη μια περίπτωση που εξετάζουν οι «μερένγκχες» για την -όχι και τόσο- μελλοντική τους ενίσχυση.
Ο Μεξικανός μεσοεπιθετικός έχει αρχίσει βέβαια να κάνει αίσθηση στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα, με το κόστος πιθανής μεταγραφής του αυτή τη στιγμή να ανέρχεται στα 4.5 εκατ. ευρώ. Οι Μαδριλένοι τον έχουν υπό παρακολούθηση, παραδέχονται όμως πως χρειάζεται να αποδώσει και σε μια μεγάλη διοργάνωση για να πειστούν πλήρως.
Ναθάνιελ Μπράουν, Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Η shortlist της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο ολοκληρώνεται με έναν αριστερό μπακ (και όπως είδατε, 8 μέσους), που όμως προέρχεται από το γερμανικό πρωτάθλημα. Ο Ναθάνιελ Μπράουν της Άιντραχτ Φρανκφούρτης που γεννήθηκε στις όχθες του ποταμού Βιλς, αποτελεί «μήλον της έριδος» και για τη Μάντσεστερ Σίτι.
Ταχυδυναμικός, με άριστη τεχνική κατάρτιση για την ηλικία των 22 ετών, ο Γερμανός μετράει ήδη 36 συμμετοχές στη Bundesliga με τους «Αετούς», ενώ φέτος έχει παίξει συνολικά σε 15 ματς, με 1 γκολ και 3 ασίστ στο ενεργητικό του. Η Άιντραχτ είναι σύλλογος που ξέρει από παζάρια, και δύσκολα θα τον αφήσει για 30 εκατ. ευρώ που κοστίζει σήμερα.