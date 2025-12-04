Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός μέχρι το τέλος της χρονιάς ο Αλεξάντερ-Άρνολντ σύμφωνα με τους Ισπανούς
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε ένα σημαντικό διπλό απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο (3-0), όμως η μεγάλη νίκη της Τετάρτης (3/12) επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος ανάγκασε το ιατρικό επιτελείο να επέμβει άμεσα.
Στο 55ο λεπτό, ο Άγγλος μπακ βρέθηκε στο χορτάρι και φάνηκε αμέσως πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο. Ανήμπορος να συνεχίσει, άφησε τη θέση του στον Μάρκο Ασένσιο. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Χοσέ Λουίς Σάντσεθ, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές. Ο 27χρονος φέρεται να έχει υποστεί τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της χρονιάς, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας μέσα στο 2025.
Εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, ο Αλόνσο θα πρέπει να βρει λύσεις για το δεξί άκρο της άμυνας.
🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold’s injury will be a long one.
He has very likely ended his 2025. @JLSanchez78 pic.twitter.com/d4trimxQ1g— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 4, 2025
