Η συγκινητική ιστορία ενός 15χρόνου Περουβιανού που ταξίδεψε 16 ώρες για να καλύψει από κοντά τον τελικό του Copa Libertadores, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Κλίβερ Χουαμάν Σάντσες, ένας 15χρονος επίδοξος αθλητικός δημοσιογράφος από το νότιο Περού, περισσότερο γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα «Πολ Ντεπόρτες», έγινε viral στο διαδίκτυο αφότου έκανε ταξίδι 16ωρών για να βρεθεί στη Λίμα και να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Copa Libertadores ανάμεσα στην Παλμέιρας και την Φλαμένγκο.

Όντας ανήλικος, ο Κλάιβερ δεν μπόρεσε να λάβει διαπίστευση από την CONMEBOL για να καλύψει την εκδήλωση ως επαγγελματίας, ωστόσο αποφασισμένος να μην τα παρατήσει ανέβηκε στην κορυφή ενός λόφου, λίγο πιο πάνω από το στάδιο «Monumental» που διεξήχθη ο αγώνας.

Εκεί, έστησε το τηλέφωνό του σε ένα τρίποδο και περιέγραψε κανονικά το παιχνίδι, το οποίο έληξε 1-0 υπέρ της Φλαμένγκο. Η αφοσίωση και η επιμονή που έδειξε ο νεαρός «ρεπόρτερ», έτσι ώστε να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρο του, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου «κερδίζοντας» τις καρδιές εκατομμυρίων φιλάθλων ανά την υφήλιο.

15-year-old aspiring commentator Cliver Huamán made an 18-hour journey to the top of a mountain to cover the Libertadores final in Perupic.twitter.com/JGGa0Q7WT9 — COPA90 (@Copa90) December 4, 2025

Η γραφειοκρατία μπορεί να στέρησε από τον μικρό την ευκαιρία να εισέλθει στο γήπεδο, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε από τα να πάρει κανονικά συνεντεύξεις από τους φιλάθλους, τους παίκτες, αλλά και τους προπονητές των δύο ομάδων, τόσο πριν όσο και μετά την λήξη του αγώνα.

Μετά από αυτό, ο Κλίβερ κλήθηκε να σχολιάσει έναν αγώνα του περουβιανού πρωταθλήματος, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην πλατφόρμα «L1 MAX», σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο, την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία.

Cliver Huaman Sánchez, a 15-year-old football reporter unable to enter the stadium, streamed a match from a hillside. After that, Cliver was invited to commentate on a Peruvian league match. He even received an invitation to attend the Real Madrid match next week. pic.twitter.com/r5r00ACado — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) December 4, 2025

Από τα βουνά του Περού στην Μαδρίτη και την κορυφή της Ευρώπης

Η ιστορία του συνέχισε να κερδίζει έδαφος, με αποκορύφωμα την πρόσκληση που έλαβε από την ισπανική εφημερίδα «Marca» για να παρακολουθήσει και να περιγράψει από κοντά τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτή θα είναι μία μοναδική ευκαιρία για τον Κλίβερ να ακουστεί η φωνή του σε ακόμη περισσότερο κόσμο, μέσα από έναν αγώνα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.