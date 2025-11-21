Γιαμάλ: «Και Champions League, και Μουντιάλ και ''Χρυσή Μπάλα'', τα θέλω όλα!»

Ο Λαμίν Γιαμάλ βραβεύτηκε από τη Marca ως ο καλύτερος παίκτης της περασμένης σεζόν και δήλωσε πως φέτος τα θέλει... όλα!

Συνεχίζει να γεμίζει την τροπαιοθήκη του ο Λαμίν Γιαμάλ, αν και μόλις 18 ετών. Ο άσος της Μπαρτσελόνα βραβεύτηκε από τη Marca ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής (σσ στην Ισπανία) την περασμένη σεζόν, ενώ και ο Χάνσι Φλικ παρέλαβε το αντίστοιχο βραβείο των προπονητών.

Ο νεαρός winger κέρδισε στην... κούρσα τους Ραφίνια, Βινίσιους και Μπαπέ, καθώς τα 9 γκολ και οι 15 ασίστ, σε συνδυασμό με την γενικότερη παρουσία και συμβολή του ώστε οι Καταλανοί να κερδίσουν τον τίτλο της La Liga, του έφεραν το βραβείο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο».

Στο πλαίσιο της απονομής λοιπόν, ο.. ατίθασος Γιαμάλ εξήγησε πως και οι ατομικοί τίτλοι σημαίνουν πως μια ομάδα πραγματοποίησε καλή σεζόν, δηλώνοντας περήφανος για το βραβείο. Ύστερα, αναφέρθηκε στην επιστροφή της ομάδας στο νέο «Καμπ Νόου», λέγοντας πως θα δώσει τεράστια ώθηση στον σύλλογο ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

«Όλοι οι ατομικοί τίτλοι δείχνουν ότι ήταν μια σπουδαία σεζόν για την ομάδα. Για μένα, μου φέρνει ευτυχία και υπερηφάνεια. Το να συσσωρεύω βραβεία στην ηλικία μου είναι πολύ θετικό. Θα συνεχίσω να δουλεύω και να αγωνίζομαι για να πετύχω τέτοια πράγματα.

Οι οπαδοί σημαίνουν πολλά. Παίζαμε σε ένα γήπεδο που δεν ήταν δικό μας. Το Μοντζουίκ ήταν μια χαρά, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Το Καμπ Νόου θα αποτελέσει τεράστια υποστήριξη για όλους και θα αποτελέσει μεγάλη ώθηση για το υπόλοιπο της σεζόν».

Η καλή ατάκα βέβαια ήρθε στο... φινάλε των όσων είπε. Σε σχετική ερώτηση για το τι θα επέλεγε μεταξύ πρωταθλήματος, Champions League, Μουντιάλ και «Χρυσής Μπάλας», ο 18χρονος ήταν αφοπλιστικός και ειλικρινής, λέγοντας πως... τα θέλει όλα!

«Τα θέλω όλα. Ελπίζω να τα πετύχω όλα, και όσο παίζουμε (σσ όσο συμμετέχουν οι ομάδες του στις διοργανώσεις), είναι δυνατό».