Πόσα εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία της η Μπαρτσελόνα φέτος λόγω της επαναλειτουργίας του ανανεωμένου «Καμπ Νόου»;

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» θα δώσει ένα σημαντικό οικονομικό boost στους Μπλαουγκράνα. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια στο Μονζουΐκ, η Μπάρτσα ετοιμάζεται να γυρίσει σπίτι της υποδεχόμενη την Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 22 Νοεμβρίου, μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα οικονομικά της ομάδας.

Όπως μετέδωσε η Sport, η φετινή πρόβλεψη περιλαμβάνει έσοδα ύψους 226 εκατ. ευρώ από το ανανεωμένο γήπεδο των Καταλανών, 51 εκατομμύρια περισσότερα από αυτά της περασμένης σεζόν. Η σταδιακή επαναφορά του κόσμου στην έδρα της ομάδας δημιουργεί αισιοδοξία πως οι προβλέψεις αυτές όχι μόνο θα επιτευχθούν, αλλά ίσως και να ξεπεραστούν, ειδικά με την αυξημένη ζήτηση για εισιτήρια που ήδη υπάρχει. Επιπλέον, οι 475 VIP θέσεις που πουλήθηκαν σε δύο επενδυτικά γκρουπ έφεραν συνολικά 100 εκατ. ευρώ έσοδα, από τα οποία 70 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισπραχθεί και 30 εκατ. ευρώ αναμένεται να μπουν στα ταμεία της ομάδας.

Φυσικά, η επιστροφή στο «Καμπ Νόου» σημαίνει ότι η ομάδα θα σταματήσει να επιβαρύνεται και με τα έξοδα που συνεπαγόταν η χρήση του Μονζουΐκ. Η ομάδα έχει δαπανήσει συνολικά περίπου 25 εκατ. ευρώ για τη διετία που πέρασε εκεί, καλύπτοντας το ενοίκιο και τα υπόλοιπα έξοδά της στα εντός έδρας ματς.

Πέραν των εισιτηρίων και των θέσεων στις σουίτες του «Καμπ Νόου», ο φετινός προϋπολογισμός της Μπαρτσελόνα προβλέπει και 543 εκατ. ευρώ από διάφορα εμπορικά έσοδα, κυρίως λόγω της λειτουργίας του ανανεωμένου καταστήματος του γηπέδου.