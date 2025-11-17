Μετά από χρόνια υπομονής το νέο και ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» ανοίγει ξανά τις πύλες του για το επικείμενο ματς της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 22 Νοεμβρίου.

Περίπου 2,5 χρόνια μετά η Μπαρτσελόνα επιστρέφει ξανά στο «σπίτι» της! Ύστερα από καθυστερήσεις, αναβολές και πισωγυρίσματα στο χρονοδιάγραμμα, το νέο και ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» ανοίγει ξανά τις πύλες τους για να υποδεχτεί τους Μπλαουγκράνα στη νέα εποχή.

Όπως ανακοινώθηκε πλέον κι επίσημα από το κλαμπ, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει την άδεια ώστε να επιτραπεί η είσοδος σε 45 χιλιάδες θεατές στο «Καμπ Νόου» κι έτσι άναψε το πράσινο φως για τα εγκαίνια στο επικείμενο ματς απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 22 Νοεμβρίου.

Η τελευταία φορά που η Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε στο ιστορικό της γήπεδο ήταν πίσω στις 30 Μαΐου του 2023, όταν οι Μπλαουγκράνα είχαν επιβληθεί με 3-0 επί της Μαγιόρκα. Αυτή τη φορά επόμενος αντίπαλος θα είναι οι Βάσκοι του πρώην τεχνικού των Καταλανών, Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος θα κάνει ποδαρικό στο άλλοτε σπίτι του.

Στην ανακοίνωση της Μπάρτσα πάντως συμπληρώνεται πως συνεχίζονται οι διεργασίες ώστε το «Καμπ Νόου» να μπορεί να φιλοξενήσει και το επόμενο ματς στο Champions League απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με το κλαμπ να αναμένει το πράσινο φως από την UEFA.