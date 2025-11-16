Αντσελότι: «Αν έπρεπε να συγκρίνω τον Μπέλινγκχαμ με κάποιον παίκτη που έχω προπονήσει, αυτός θα ήταν ο Κακά»

Ο Κάρλο Αντσελότι σε πρόσφατη συνέντευξη του συνέκρινε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Κακά, εκθειάζοντας το ταλέντο και τη δουλεία του.

Ο Κάρλο Αντσελότι εμφανίστηκε πρόσφατα στο διαδικτυακό podcast «Rest is Football» και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεαλ Μαδρίτης και της Μίλαν, Κακά.

Ο Ιταλός προπονητής απέρριψε επίσης τυχόν ισχυρισμούς ότι ο Άγγλος μέσος έχει προβλήματα συμπεριφοράς, ένα θέμα που συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διακοπή του Οκτωβρίου όταν ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός των «τριών λιονταριών», Τόμας Τούχελ τον άφησε εκτός αποστολής

«Αν έπρεπε να συγκρίνω τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ με κάποιον από όλους εκείνους που έχω προπονήσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτός θα ήταν ο Κακά . Είναι τέτοιου είδους παίκτης, ένας πραγματικά έξυπνος παίκτης, είναι σωματικά πολύ δυνατός, φανταστικός που φτάνει στην περιοχή πάντα την κατάλληλη στιγμή. Είναι ένας από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο. Μη ξέχναμε άλλωστε πως βοήθησε να κερδίσω ένα Champions League».

Ο πρώην προπονητής των «μερένχες» και νυν της «Σελεσάο» συμπλήρωσε ακόμη πως: «Όχι, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον Τζουντ σχετικά με τη συμπεριφορά του. Είναι πραγματικά επαγγελματίας, πολύ σοβαρός, εργάζεται σκληρά στην προπόνηση, όπως κάνουν όλοι οι Άγγλοι παίκτες. Και όχι, δεν έχω κανένα παράπονο από την συνεργασία μου μαζί του».

“People say there are questions marks on Jude Bellingham (in England media), what’s he like?”



Carlo Ancelotti: “No question marks. Why do you have to put question marks on Bellingham? I never had a problem with him or an attitude. He’s really professional, very serious, works… pic.twitter.com/DCbvujScxM — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 12, 2025

Οι δύο τους συνεργάστηκαν για δύο σεζόν στη «βασίλισσα» (2023-2024, 2024-2025) και μαζί κατέκτησαν 1 Champions League, ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, ένα UEFA Super Cup καθώς και ένα Διηπειρωτικό.