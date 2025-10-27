Ο Μπέλινγκχαμ φάνηκε να κάνει άσεμνη χειρονομία, δείχοντας τα γεννητικά του όργανα προκαλώντας σάλο στα ισπανικά μέσα κατά την διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα.

Το απόγευμα της Κυριακής (26/10), η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε στο κατάμεστο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της La Liga. Η Βασίλισσα επικράτησε με 2-1 και πλέον βρίσκεται στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας από τους δεύτερους Μπλαουγκράνα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Βασίλισσας ήταν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος έδωσε την ασίστ στον Μπαπέ στο 22’ και σημείωσε το καθοριστικό γκολ στο 43’.

Ωστόσο, στην Ισπανία έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις λόγω του τρόπου που πανηγύρισε ο Άγγλος μεσοεπιθετικός μετά τη λήξη του αγώνα.

Συγκεκριμένα, η «Mundo Deportivo» αναφέρει πως ο Μπέλινγκχαμ προκάλεσε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα που βρίσκονταν στις κερκίδες του «Μπερναμπέου», κάνοντας μια απρεπή χειρονομία, δείχνοντας πως αγγίζει τα γεννητικά του όργανα.

🔁 Bellingham, ya no cuela: el madridista repite ante el Barça el obsceno gesto que hizo en la Euro'24https://t.co/xytdjVykzd October 27, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 22χρονος είχε προβεί στην ίδια άσεμνη κίνηση και κατά τη διάρκεια του Euro 2024, στη νίκη της Αγγλίας επί της Σλοβακίας με 2-1, όταν είχε σκοράρει για τα Λιοντάρια. Τότε, του είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ και τιμωρία αποκλεισμού για ένα παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.