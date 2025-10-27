Μπέλινγκχαμ: Εθεάθη να κάνει άσεμνη χειρονομία, δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα
Το απόγευμα της Κυριακής (26/10), η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε στο κατάμεστο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της La Liga. Η Βασίλισσα επικράτησε με 2-1 και πλέον βρίσκεται στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας από τους δεύτερους Μπλαουγκράνα.
Απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Βασίλισσας ήταν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος έδωσε την ασίστ στον Μπαπέ στο 22’ και σημείωσε το καθοριστικό γκολ στο 43’.
Ωστόσο, στην Ισπανία έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις λόγω του τρόπου που πανηγύρισε ο Άγγλος μεσοεπιθετικός μετά τη λήξη του αγώνα.
Συγκεκριμένα, η «Mundo Deportivo» αναφέρει πως ο Μπέλινγκχαμ προκάλεσε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα που βρίσκονταν στις κερκίδες του «Μπερναμπέου», κάνοντας μια απρεπή χειρονομία, δείχνοντας πως αγγίζει τα γεννητικά του όργανα.
🔁 Bellingham, ya no cuela: el madridista repite ante el Barça el obsceno gesto que hizo en la Euro'24https://t.co/xytdjVykzd— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 27, 2025
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 22χρονος είχε προβεί στην ίδια άσεμνη κίνηση και κατά τη διάρκεια του Euro 2024, στη νίκη της Αγγλίας επί της Σλοβακίας με 2-1, όταν είχε σκοράρει για τα Λιοντάρια. Τότε, του είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ και τιμωρία αποκλεισμού για ένα παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
