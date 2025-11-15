Όπως προκύπτει από τα ισπανικά μέσα, οι Καταλανοί έχουν μια τελευταία ελπίδα να λάβουν τη Δευτέρα (17/11) τη σχετική άδεια, ειδάλλως θα αγωνιστούν στο «Μονζουίκ» με τους Βάσκους.

Μπορεί το νέο, υπό ανακατασκευή όμως ακόμη, ''Spotify Camp Nou'' να άνοιξε τις πόρτες του, έστω και σε ανοιχτή προπόνηση της Μπαρτσελόνα, την περασμένη Παρασκευή (7/11).

Ωστόσο, οι πρωταθλητές Ισπανίας δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στο «σπίτι» τους για επίσημους αγώνες, έχοντας βέβαια και οι ίδιοι απορρίψει την επιλογή να το κάνουν με -μόλις- 27.000 οπαδούς.

Όπως προκύπτει από τα ισπανικά μέσα, οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν λάβει ακόμη την άδεια 1B, που θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το θρυλικό γήπεδο με 45.000 φιλάθλους, στο επερχόμενο εντός έδρας ματς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (22/11).

Σημειώνεται μεν πως η άδεια αυτή μπορεί να δοθεί την Δευτέρα (17/11), που είναι η καταληκτική ημερομηνία, ωστόσο ακόμη και αν έρθει το «πράσινο φως» από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκκρεμούν ορισμένοι έλεγχοι και έτσι το πιθανότερο (αυτή τη στιγμή) σενάριο είναι το νέο «Καμπ Νου» να υποδεχθεί την... Αλαβές, στις 29 Νοεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τα 126α γενέθλια του συλλόγου.