Για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια, οι ποδοσφαιριστές των Καταλανών πάτησαν ξανά το χορτάρι του εμβληματικού γηπέδου, στην ανοιχτή προπόνηση της Παρασκευής (7/11).

Η πολυπόθητη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» είναι πλέον γεγονός! Έστω και σε μορφή ανοιχτής προπόνησης, έστω και αν το «παρών» έδωσαν μόλις 23 χιλιάδες φίλοι της ομάδας, ο Χάνσι Φλικ και οι ποδοσφαιριστές του πάτησαν ξανά στο χορτάρι του εμβληματικού γηπέδου, έπειτα από 894 ημέρες!

Ήταν 28 Μαϊου του 2023, όταν οι Καταλανοί επικρατούσαν 3-0 της Μαγιόρκα και αποχαιρετούσαν -προσωρινά- το «σπίτι» τους, έτσι ώστε αυτό να ανακατασκευαστεί και να αυξήσει τη χωρητικότητά του, από 99 σε 130 χιλιάδες θέσεις.

Το έργο βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ωστόσο έχοντας λάβει την πρώτη άδεια χρήσης, για τις κερκίδες Τριμπούνα, Γκολ Σουντ και Σεγκόνα, οι άνθρωποι της Μπάρτσα αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν αυτού του είδους την γιορτή για τον κόσμο τους, με τα συναισθήματα χαράς και θαυμασμού να είναι διάχυτα.

Παρόντας ήταν φυσικά και ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ, Τζοάν Λαπόρτα, με το χαμόγελο να μην φεύγει στιγμή από το πρόσωπό του, γνωρίζοντας πως η επιστροφή και για επίσημους αγώνες, είναι πολύ κοντά. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, οι «μπλαουγκράνα» πρόκειται να παίξουν και πάλι στο «Καμπ Νόου» είτε στις 22 (απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο) είτε στις 29 (απέναντι στην Αλαβές) Νοεμβρίου.