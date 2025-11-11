Θα μπορούσε ο Μέσι να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα;

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ άναψε «φωτιές» με την επιστροφή του στο «Καμπ Νόου» και το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε όντως να γυρίσει σαν παίκτης.

Χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα, αλλά και ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Αιτία, η «επιστροφή» του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε, το «Καμπ Νόου».

Ο Αργεντίνος μάγος με ένα ποστ κόντεψε να... ρίξει το Instagram, καθώς επισκέφτηκε το υπό ανακατασκευή θρυλικό γήπεδο της Βαρκελώνης το περασμένο Σάββατο (8/11), αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες, συνοδευόμενες από μια λεζάντα γεμάτη ερωτηματικά.

«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα χαρούμενος, όπου με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι μόνο για να πω αντίο ως παίκτης, όπως δεν έκανα», έγραψε χαρακτηριστικά και... προκάλεσε φρενίτιδα στα σχόλια και τις διαδικτυακές συζητήσεις. Το ερώτημα όμως είναι, θα μπορούσε όντως να γυρίσει ως παίκτης;'

Το αγωνιστικό.... δεν είναι όνειρο!

Όπως εξηγεί και η Marca σε άρθρο της, καθαρά αγωνιστικά, μια πιθανή επιστροφή του Μέσι στους Καταλανούς θα μπορούσε να συμβεί. Στα 38 του χρόνια, ο «Pulga» συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις σε σκοράρισμα και δημιουργία, έστω και στο χαμηλότερο επίπεδο του MLS, του οποίου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της κανονικής περιόδου.

Στη σημερινή Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ, θα μπορούσε κάλλιστα να σταθεί ως «ψευτο-εννιάρι», παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο σύστημα. Μια άλλη επιλογή θα ήταν ακριβώς από πίσω, ως μεσοεπιθετικός, χώρο που καλύπτει ο Φερμίν Λόπεθ ή ο Ντάνι Όλμο. Άλλωστε, η ποιότητά του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αντιθέτως, τη συναντάμε σε κάθε αγώνα που δίνει. Και με τους Πέδρι και Ντε Γιόνγκ να καλύπτουν από πίσω, ο «Ψήλος» θα... σέρβιρε με άνεση.

Lionel Messi back at the Camp Nou for the first time since 2021. 🤯 pic.twitter.com/PiDtfbNlQ0 — MC (@CrewsMat10) November 10, 2025

Ρεαλισμός...

Ωστόσο, αν δει κανείς τα πράγματα τελείως «ψυχρά», κάτι τέτοιο δύσκολα θα μπορούσε να γίνει πράξη. Ο Μέσι πρόσφατα ανανέωσε για 3 χρόνια το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι, και το μοναδικό «παράθυρο» που θα του επέτρεπε να φορέσει ξανά την αγαπημένη του φανέλα, είναι το διάστημα διακοπής του MLS, από Δεκέμβριο έως Μάρτιο.

Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πως κάτι τέτοιο μοιάζει πολύ μακρινό. Συν τοις άλλοις, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει, και ο... κοντός θέλει να δώσει μια τελευταία παράσταση στην ποδοσφαιρική σκηνή, στην οποία θα είναι όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω της. Άλλωστε, έχει δηλώσει πολλάκις πως θέλει να προετοιμαστεί κατάλληλα και το σώμα του να είναι στην ιδανική κατάσταση, έτσι ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά την πατρίδα του, και όχι απλώς να... υπάρχει στο γήπεδο.

Τα όνειρα είναι δωρεάν, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα καλά κάνουν και πλάθουν εικόνες με τον Αργεντίνο ξανά στην «μπλαουγκράνα» εμφάνιση, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο επιστροφής του στο «Καμπ Νόου», είναι για ένα αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, πριν ή όταν έρθει η -πικρή- ώρα της απόσυρσης...