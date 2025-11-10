Η... κρυφή επίσκεψη του Μέσι στο νέο Camp Nou: «Ελπίζω μία μέρα να μπορέσω να επιστρέψω...»

Ανάρτηση που έφτιαξε τη μέρα σε αρκετούς οπαδούς της Μπαρτσελόνα έκανε ο Λιόνελ Μέσι καθώς βρέθηκε κρυφά στο νέο Camp Nou και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε.

Ο Λιονέλ Μέσι γράφει ιστορία με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι αλλά η καρδιά του χτυπάει για την Μπαρτσελόνα, κάτι που επιβεβαίωσε με την αιφνίδια επίσκεψη του στο νέο Camp Nou.

Ο Αργεντινός αστέρας έκανε ανάρτηση όπου τον δείχνει να βρίσκεται στο νέο γήπεδο των «μπλαουγκράνα» και να πατάει στον αγωνιστικό χώρο με χαμόγελο και γεμάτος ενθουσιασμό για το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Μάλιστα, έγραψε και ένα συγκινητικό μήνυμα για την ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε, γράφοντας: «Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα χαρούμενος, όπου με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι μόνο για να πω αντίο ως παίκτης, όπως δεν έκανα».