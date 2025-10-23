Ίντερ Μαϊάμι και Λιονέλ Μέσι υπέγραψαν τη νέα τους συμφωνία για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους έως το 2028, με τον Αργεντινό να μετράει αντίστροφα για τα εγκαίνια του νέου της γηπέδου.

Δυο μήνες πριν από την εκπνοή της τρέχουσας συμφωνίας τους, Λιονέλ Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσαν πως θα πορευθούν μαζί τουλάχιστον έως το 2028.

Το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει οι δυο πλευρές ολοκληρωνόταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 κι όσο δεν είχε προκύψει λευκός καπνός, οι φήμες φούντωναν περί αβέβαιου μέλλοντος του Αργεντινού ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ωστόσο τελικά ο Μέσι δεν το.... κουνάει από το Μαϊάμι. Όπως έγινε γνωστό ο Αργεντινός θα συνεχίσει στις ΗΠΑ για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτι που σημαίνει πως θα είναι παρών στα εγκαίνια του νέου γηπέδου του αμερικανικού κλαμπ που είναι προγραμματισμένα για το 2026.

Εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις το χρονοδιάγραμμα ορίζει πως ο σύλλογος του MLS θα μπει στο νέο του «σπίτι» εντός της επόμενης χρονιάς, το οποίο θα λέγεται «Miami Freedom Park» με χωρητικότητα 25 χιλιάδων θεατών.

Οι υπογραφές μάλιστα έπεσαν στο... εργοτάξιο του νεόδμητου γηπέδου, με τον Μέσι χαμογελαστός να δεσμεύει το μέλλον του στον αμερικανικό σύλλογο, ενώ εργάτες και γερανοί συμπλήρωναν το φόντο.