Μέσι: Η επιστροφή του στο «Καμπ Νόου» διέλυσε τα κοντέρ στο Instagram
Ήταν το μέρος που λατρεύτηκε όσο κανείς. Το γήπεδο που μεγαλούργησε για 17 συναπτά έτη. Ήταν ο «ναός» που το όνομά του δοξάστηκε και χαράχθηκε ανεξίτηλα στην ιστορία. Το στάδιο όπου αντίκρισε καρέ στο χρόνο να περνούν στη σφαίρα του μύθου. Τέσσερα χρόνια απουσίας από το αγαπημένο του «Καμπ Νόου» αποδείχθηκαν πολλά... Και με την πρώτη ευκαιρία ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε ξανά
Σε μια αιφνίδια επίσκεψη που δήλωσαν πλήρη άγνοια μέχρι και οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, ο Αργεντινός μάγος πάτησε ξανά στο χορτάρι του ανακαινισμένου «Καμπ Νόου» που με τη σειρά του ετοιμάζεται για τα δικά του εγκαίνια προς τα τέλη του Νοεμβρίου. Αφού οι παίκτες των Μπλαουγκράνα προπονήθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο δικό του χορτάρι, ήταν η σειρά του Λιονέλ Μέσι να το επισκεφθεί και να απαθανατίσει τη στιγμή μέσα από ανάρτηση στα social media.
Και μέσα σε λίγες ώρες, ο 38χρονος κατάφερε να «ρίξει» την πλατφόρμα! Η καρφιτσωμένη του ανάρτηση άλλωστε στο Instagram από το νέο «Καμπ Νόου» έχει καταφέρει μέσα σε έντεκα ώρες να ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια likes, δείγμα της απήχησης που είχε προς τον κόσμο του ποδοσφαίρου η επιστροφή του Μέσι στο «σπίτι».
Ο Αργεντινός μάλιστα είχε συνοδεύσει τη φωτογραφία του και μια ευχή: Να επιστρέψει με τον τρόπο που τού αρμόζει, ώστε να πει το αντίο που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να πει προς τον κόσμο της Μπαρτσελόνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.