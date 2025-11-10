Η ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι από το ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» έχει «ρίξει» το Instagram, με τα like να πέφτουν βροχή για την επιστροφή του Αργεντινού μάγου στο «σπίτι» του!

Ήταν το μέρος που λατρεύτηκε όσο κανείς. Το γήπεδο που μεγαλούργησε για 17 συναπτά έτη. Ήταν ο «ναός» που το όνομά του δοξάστηκε και χαράχθηκε ανεξίτηλα στην ιστορία. Το στάδιο όπου αντίκρισε καρέ στο χρόνο να περνούν στη σφαίρα του μύθου. Τέσσερα χρόνια απουσίας από το αγαπημένο του «Καμπ Νόου» αποδείχθηκαν πολλά... Και με την πρώτη ευκαιρία ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε ξανά

Σε μια αιφνίδια επίσκεψη που δήλωσαν πλήρη άγνοια μέχρι και οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, ο Αργεντινός μάγος πάτησε ξανά στο χορτάρι του ανακαινισμένου «Καμπ Νόου» που με τη σειρά του ετοιμάζεται για τα δικά του εγκαίνια προς τα τέλη του Νοεμβρίου. Αφού οι παίκτες των Μπλαουγκράνα προπονήθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο δικό του χορτάρι, ήταν η σειρά του Λιονέλ Μέσι να το επισκεφθεί και να απαθανατίσει τη στιγμή μέσα από ανάρτηση στα social media.

Και μέσα σε λίγες ώρες, ο 38χρονος κατάφερε να «ρίξει» την πλατφόρμα! Η καρφιτσωμένη του ανάρτηση άλλωστε στο Instagram από το νέο «Καμπ Νόου» έχει καταφέρει μέσα σε έντεκα ώρες να ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια likes, δείγμα της απήχησης που είχε προς τον κόσμο του ποδοσφαίρου η επιστροφή του Μέσι στο «σπίτι».

Ο Αργεντινός μάλιστα είχε συνοδεύσει τη φωτογραφία του και μια ευχή: Να επιστρέψει με τον τρόπο που τού αρμόζει, ώστε να πει το αντίο που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να πει προς τον κόσμο της Μπαρτσελόνα.