Γιουνάιτεντ, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στα... πόδια του Ίττα Εγιόνγκ

Ο 22χρονος επιθετικός της Λεβάντε ξεχωρίζει με την παρουσία του στη φετινή La Liga και δικαίως έχει «μπει στο μάτι» των δυο μεγάλων της χώρας, αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ελάχιστοι γνωρίζουν το όνομά του, ωστόσο φαίνεται πως δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός έτσι ώστε να γίνει ευρέως γνωστός. Αρκεί μια καλή μεταγραφή, η οποία -επίσης- δεν θα αργήσει. Ο Ίττα Εγιόνγκ, ο επιθετικός της Λεβάντε, ξεχωρίζει στη La Liga και τραβάει πάνω του τα βλέμματα.

Με 6 γκολ και 3 ασίστ σε 11 συμμετοχές στην ισπανική λίγκα, ο 22χρονος Καμερουνέζος, έχει, σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ, μπει στο μπλοκάκι των δυο μεγάλων της χώρας, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έχοντας ξεκινήσει την πορεία του από τις ακαδημίες της Κάδιθ, και με παρουσία στη Βιγιαρεάλ, ο Εγιόνγκ έχει στο «παλμαρέ» του 40 γκολ και 11 ασίστ σε 93 επίσημους αγώνες, δείγμα του ότι το σκοράρισμα αποτελεί το μεγάλο του προσόν, μαζί με την ταχύτητα και τη δύναμη που διαθέτει.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 30 εκατ. ευρώ για συλλόγους της La Liga και 40 εκατ. ευρώ για εκείνους της Premier League, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον του. Σημειώνεται επίσης πως το καλοκαίρι που μας πέρασε, ήταν «μια ανάσα» από την Μπάρτσα, ωστόσο το deal δεν ολοκληρώθηκε, λόγω των οικονομικών περιορισμών των πρωταθλητών Ισπανίας.