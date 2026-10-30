Φλικ: «Άξιζε τη Χρυσή Μπάλα ο Κέιν, στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται ο Γιαμάλ»

Μέλι έσταξε ο Χάνσι Φλικ, μιλώντας για τον Χάρι Κέιν, ενώ δεν παρέλειψε να πλέξει και το εγκώμιο του «δικού» του Λαμίν Γιαμάλ!

«Θόρυβο» έκανε στον κόσμο του ποδοσφαίρου η φετινή απονομή της Χρυσής Μπάλας. Με τον Χάρι Κέιν να γράφει ιστορία, όντας ο πρώτος Άγγλος νικητής Ballon d'Or μετά από 25 χρόνια!

Φυσικά η επιλογή αυτή προκάλεσε πολλές συζητήσεις, αφού υπήρχαν πολλοί «μνηστήρες» που ήταν φαβορί. Μεταξύ αυτών και το παιδί θαύμα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, που το καλοκαίρι στέφθηκε και πρωταθλητής κόσμου με τη Ρόχα.

Πάντως ό,τι και αν λέγεται, ο τεχνικός των μπλαουγκράνα σε συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής αποθέωσε τον Άγγλο στράικερ, ενώ φυσικά δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το δικό του «πουλέν».



«Ο Χάρι Κέιν άξιζε επίσης να κατακτήσει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, αλλά ξέρετε τη γνώμη μου για τον Λαμίν Γιαμάλ, βρίσκεται σίγουρα και εκείνος σε αυτό το επίπεδο.Είναι πολύ αφοσιωμένος στην προπόνηση και έτσι απαντούν οι πρωταθλητές. Είμαι υπερήφανος για τον Λαμίν, γιατί έχει νοοτροπία κορυφαίου παίκτη.Αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, είμαι χαρούμενος που τελείωσε και τώρα θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε σε σημαντικά πράγματα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γερμανός τεχνικός.

🎙️ Hansi Flick, sobre el Balón de Oro de Harry Kane y la reacción de Lamine Yamal: 💬"Kane se lo mereció. Sabéis mi opinión sobre Lamine, está al nivel para ganar este premio. Lo que veo es que, se lo dije a él y al equipo, lo que dijo sobre Cubarsí fue genial. Pau se lo merecía" 💬 "En el entrenamiento estuvo centrado. Es la forma como responden los canteranos. Su mentalidad es muy buena para el equipo. Lo aceptamos, estoy contento de que haya terminado y ahora podemos centrarnos en cosas importantes". — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 30, 2026

Θυμίζουμε πως το βάθρο συμπλήρωσαν Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, με τον αρχηγό των Μπλε να είναι ανάσα μακριά από τη Χρυσή Μπάλα.