Φλικ: «Άξιζε τη Χρυσή Μπάλα ο Κέιν, στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται ο Γιαμάλ»

Φλικ: «Άξιζε τη Χρυσή Μπάλα ο Κέιν, στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται ο Γιαμάλ»

Μάρθα Χωριανοπούλου
Φλικ: «Άξιζε τη Χρυσή Μπάλα ο Κέιν, στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται ο Γιαμάλ»

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Μέλι έσταξε ο Χάνσι Φλικ, μιλώντας για τον Χάρι Κέιν, ενώ δεν παρέλειψε να πλέξει και το εγκώμιο του «δικού» του Λαμίν Γιαμάλ!

«Θόρυβο» έκανε στον κόσμο του ποδοσφαίρου η φετινή απονομή της Χρυσής Μπάλας. Με τον Χάρι Κέιν να γράφει ιστορία, όντας ο πρώτος Άγγλος νικητής Ballon d'Or μετά από 25 χρόνια!

Φυσικά η επιλογή αυτή προκάλεσε πολλές συζητήσεις, αφού υπήρχαν πολλοί «μνηστήρες» που ήταν φαβορί. Μεταξύ αυτών και το παιδί θαύμα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, που το καλοκαίρι στέφθηκε και πρωταθλητής κόσμου με τη Ρόχα.

Πάντως ό,τι και αν λέγεται, ο τεχνικός των μπλαουγκράνα σε συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής αποθέωσε τον Άγγλο στράικερ, ενώ φυσικά δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το δικό του «πουλέν».

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«Ο Χάρι Κέιν άξιζε επίσης να κατακτήσει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, αλλά ξέρετε τη γνώμη μου για τον Λαμίν Γιαμάλ, βρίσκεται σίγουρα και εκείνος σε αυτό το επίπεδο.Είναι πολύ αφοσιωμένος στην προπόνηση και έτσι απαντούν οι πρωταθλητές. Είμαι υπερήφανος για τον Λαμίν, γιατί έχει νοοτροπία κορυφαίου παίκτη.Αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, είμαι χαρούμενος που τελείωσε και τώρα θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε σε σημαντικά πράγματα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γερμανός τεχνικός.

Θυμίζουμε πως το βάθρο συμπλήρωσαν Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, με τον αρχηγό των Μπλε να είναι ανάσα μακριά από τη Χρυσή Μπάλα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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