Δημοσίευμα του Foot Mercato αναφέρει πως οι δυο σταρ των Καταλανών δεν ανταλλάσσουν κουβέντες μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα. Ποιος ο λόγος.

Δημοσίευμα «φωτιά» από το Foot Mercato, αναφορικά με τα εσωτερικά της Μπαρτσελόνα, είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Τετάρτης (5/11), ανήμερα του εκτός έδρας αγώνα με την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Το εν λόγω μέσο στέκεται στη σχέση μεταξύ Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αναφέροντας πως οι δυο σταρ της ομάδας του Χάνσι Φλικ δεν μιλούν μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, τα γεγονότα που... ακολουθούν την εξωγηπεδική ζωή του 18χρονου έχουν αντίκτυπο στα αποδυτήρια των «μπλαουγκράνα», με τον Πολωνό στραίκερ να έχει ενοχληθεί από τις κινήσεις του νεαρού εξτρέμ. Συγκεκριμένα, ο «Λέβα» ερωτήθηκε πάνω σε αυτό (σσ τα καμώματα του Γιαμάλ εκτός γηπέδων) και δεν θέλησε να μιλήσει αρκετά.

Πάντως, αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα δεν μιλάει στον συμπαίκτη του, λέγοντας πως χρειάζεται «ηρεμία και γαλήνη».

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του εδώ και πολύ καιρό και αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτόν. Χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη. Μιλάω για τον εαυτό μου», είπε ο 37χρονος στράικερ.