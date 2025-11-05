Μπαρτσελόνα: Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι δεν μιλούν μεταξύ τους
Δημοσίευμα «φωτιά» από το Foot Mercato, αναφορικά με τα εσωτερικά της Μπαρτσελόνα, είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Τετάρτης (5/11), ανήμερα του εκτός έδρας αγώνα με την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, για την 4η αγωνιστική του Champions League.
Το εν λόγω μέσο στέκεται στη σχέση μεταξύ Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αναφέροντας πως οι δυο σταρ της ομάδας του Χάνσι Φλικ δεν μιλούν μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα.
Δείτε ΕπίσηςΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ενδιαφέρεται για τον Βίτορ Ρόκε και η Μπαρτσελόνα «τρίβει» τα χέρια της
Σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, τα γεγονότα που... ακολουθούν την εξωγηπεδική ζωή του 18χρονου έχουν αντίκτυπο στα αποδυτήρια των «μπλαουγκράνα», με τον Πολωνό στραίκερ να έχει ενοχληθεί από τις κινήσεις του νεαρού εξτρέμ. Συγκεκριμένα, ο «Λέβα» ερωτήθηκε πάνω σε αυτό (σσ τα καμώματα του Γιαμάλ εκτός γηπέδων) και δεν θέλησε να μιλήσει αρκετά.
Πάντως, αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα δεν μιλάει στον συμπαίκτη του, λέγοντας πως χρειάζεται «ηρεμία και γαλήνη».
«Δεν έχω μιλήσει μαζί του εδώ και πολύ καιρό και αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτόν. Χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη. Μιλάω για τον εαυτό μου», είπε ο 37χρονος στράικερ.
Robert Lewandowski et Lamine Yamal ne se parlent pashttps://t.co/0frnEhG5iZ— Foot Mercato (@footmercato) November 5, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.