Αντσελότι: «Είπα στον Βινίσιους ότι έκανε λάθος στο επεισόδιο με τον Αλόνσο»

Ο Κάρλο Αντσελότι αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τον Βινίσιους και τον επέπληξε για τη συμπεριφορά του κατά την αλλαγή του στο Clasico.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί χάρη σε μια κυριαρχική εμφάνιση να επικράτησε στο Clasico επί της Μπαρτσελόνα με 2-1, όμως η σπουδαία νίκη επισκιάστηκε μερικώς από την έντονη αντίδραση του Βινίσιους προς τον Τσάμπι Αλόνσο τη στιγμή της αλλαγής του.

Έκτοτε ο Βραζιλιάνος απολογήθηκε δίχως ωστόσο να κατονομάζει τον προπονητή του, αν και ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως το θέμα θεωρείται λήξαν, με τη χειραψία των δυο τους τη στιγμή της αλλαγής του Βίνι στο 78΄του αγώνα απέναντι στη Βαλένθια να συγκλίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Θέση για το περιστατικό πάντως δεν πήρε μονάχα ο Αλόνσο, αλλά kai ο προκάτοχός του στον πάγκο των Μερένγκες και νυν τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι. Κληθείς να σχολιάσει το επεισόδιο, ο Ιταλός τεχνικός αποκάλυψε πως μίλησε με τον Βινίσιους και τον επέπληξε για τη συμπεριφορά του προς τον προπονητή του.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον Βινίσιους. Όταν συμβαίνει κάτι, μιλάμε μεταξύ μας. Μίλησα με τον Βινίσιους για το περιστατικό, για την αντίδρασή του. Του είπα τι πίστευα — ότι ήταν λάθος. Ζήτησε συγγνώμη, και το θέμα θεωρείται λήξαν.

Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και δεν έχει κανένα πρόβλημα εδώ (σ.σ στη Βραζιλία), ούτε στην ομάδα του, ούτε με τον προπονητή του» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντσελότι, ο οποίος εξακολουθεί να είναι προπονητής του Βίνι, αλλά αυτή τη φορά ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Σελεσάο.