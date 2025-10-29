O Βινίσιους απολογήθηκε στους οπαδούς της Ρεάλ μετά το ξέσπασμά του στο Clasico: «Μερικές φορές το πάθος μου με κυριεύει»

Ο Βινίσους ζήτησε ζήτησε δημόσια συγγνώμη στους συμπαίκτες και στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης για το ξέσπασμα του στο Clasico.

Το πρόσφατο clasico μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα (2-1) συνεχίζει να απασχολεί στα ισπανικά ΜΜΕ και όχι μόνο, κυρίως λόγω της έντασης που υπήρξε ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Τα αίματα «άναψαν» σε πολλές φάσεις του ματς, ωστόσο δεν έλειψαν και εσωτερικές συγκρούσεις στο στρατόπεδο της Βασίλισσας, όπως αυτή λόγω της αντίδρασης του Βινίσιους στην απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον αντικαταστήσει.

Μόλις ο 25χρονος έμαθε ότι θα περνούσε εκτός αγώνα για να πάρει τη θέση του ο Ροντρίγκο, ξέσπασε με έντονο τρόπο και είπε μερικά «γαλλικά» προς τον προπονητή του.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Βινίσιους θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση μέσω των social media, ζητώντας συγγνώμη από τους οπαδούς και τους συμπαίκτες του: «Μερικές φορές το πάθος μου με κυριεύει. Πάντα θέλω να κερδίζω και να βοηθάω την ομάδα μου», έγραψε ο Βραζιλιάνος, εξηγώντας την έντονη αντίδρασή του στο παιχνίδι του Μπερναμπέου.

Αναλυτικά η δήλωση του Βινίσιους

«Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς της Ρεάλ για την αντίδρασή μου όταν αντικαταστάθηκα στο Clasico.

Όπως έχω ήδη κάνει αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της προπόνησης σήμερα, θέλω επίσης να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και τον πρόεδρο.

Μερικές φορές το πάθος μου με κυριεύει. Θέλω πάντα να κερδίζω και να βοηθάω την ομάδα μου. Η ανταγωνιστική μου φύση πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για αυτόν τον σύλλογο και όλα όσα αντιπροσωπεύει. Υπόσχομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι κάθε δευτερόλεπτο για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανα από την πρώτη μέρα».