To έξτρα μπόνους που θα πρέπει να πληρώσει η Ρεάλ για τον Γκιουλέρ

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Diario As, οι Μαδριλένοι θα πληρώσουν κάτι... παραπάνω για τον Τούρκο άσο, τον οποίο ο Τσάμπι Αλόνσο δείχνει να εμπιστεύεται αρκετά στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η φετινή σεζόν και το ξεκίνημα του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ξεκινήσει με τον πιο ιδανικό τρόπο. Οι «μερένγκχες» απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής στη La Liga, όντες στο +5 από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, την οποία μάλιστα νίκησαν με 2-1 στο Clasico της 26ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, στο Champions League μετρούν το απόλυτο (3/3) και ετοιμάζονται για την «τιτανομαχία» με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», το βράδυ της Τρίτης (22:00, 4/11).

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιεί αρκετά ο Βάσκος τεχνικός, είναι ο Αρντά Γκιουλέρ. Ο Τούρκος άσος μετράει πάνω από 1300 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις (20 συμμετοχές), έχοντας 3 γκολ και 5 ασίστ στην ισπανική λίγκα και μια (σσ ασίστ) στο Champions League. Συνολικά, έχει φτάσει τις 75 συμμετοχές (15 γκολ, 17 ασίστ) με τα λευκά, από το καλοκαίρι του 2023, όταν και αποκτήθηκε έναντι 26 εκατ. ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε.

Πάντως αυτή η... πίστη του Αλόνσο προς το πρόσωπο του 20χρονου, αναμένεται να στοιχίσει ακόμη 2 εκατ. ευρώ στον Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς στη συμφωνία με τον τουρκικό σύλλογο υπάρχει ειδικός όρος που αναφέρει πως θα πρέπει να καταβληθεί αυτό το ποσό, εφόσον συμπληρώθηκαν 75 εμφανίσεις. Σημειώνεται πως η Φενέρ έχει λάβει ήδη 4 εκατ. ευρώ (2+2) για τις 25 και τις 50 συμμετοχές, ενώ το μπόνους αυτό αφορά και το ορόσημο των 100 και 125 αγώνων με τη φανέλα των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης.