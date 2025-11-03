Εκνευρισμένος ο Μαρσέλο στην Kings League: «Στη Βαρκελώνη συμβαίνει πάντα το ίδιο»
Τα φώτα... έπεσαν πάνω στον Μαρσέλο στην Kings League, ένα μίνι πρωτάθλημα που διοργάνωσε ο Ζεράρ Πικέ και συμμετέχει ο Βραζιλιάνος. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αποσύρθηκε από τον επαγγελματικό χώρο του ποδοσφαίρου, όμως όχι μόνο δεν σταματά να παίζει αλλά εντυπωσιάζει με την μπάλα στα πόδια στα 37 του χρόνια.
Η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο 37χρονος Βραζιλιάνος ονομάζεται Σκουλ FC και στα τελευταία δύο παιχνίδια της έχει γνωρίσει δύο ήττες από τη Ράγιο Μπαρτσελόνα και την xBuyer Team, με τον Μαρσέλο να εκφράζει παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις σε αυτά τα ματς.
Συγκεκριμένα, στο τελευταίο παιχνίδι ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης εκνευρίστηκε όταν ο ρέφερι δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ της ομάδας του, μετά από ένα μαρκάρισμα πάνω του στην αντίπαλη περιοχή. Μετά το ματς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμήθηκε τα παλιά από τα Clasico μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα και έγραψε:
«Στη Βαρκελώνη συμβαίνει πάντα το ίδιο πράγμα, συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό… το έχουμε συνηθίσει. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο;»
