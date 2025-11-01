Συγκινημένος ο Αλμέιδα για τον Μαραντόνα: «Δε θα υπάρξει άλλος, ήταν το ποδόσφαιρο στην πιο αγνή μορφή του»

Συγκινημένος ο Αλμέιδα για τον Μαραντόνα: «Δε θα υπάρξει άλλος, ήταν το ποδόσφαιρο στην πιο αγνή μορφή του»

matias_almeyda_sevilla

bet365

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος θα είχε συμπληρώσει τα 65 στις 30 Οκτωβρίου.

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπη με την Ατλέτικο Μαδρίτης (1/11), στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όμως, το πρόσωπο που είχε την τιμητική του δεν ήταν άλλο από τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε για την πρόκληση του να βρεθεί απέναντι στον «Τσόλο» Σιμεόνε, μιλώντας παράλληλα για τον μεγαλύτερο θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που θα έκλεινε τα 65 του στις 30 Οκτωβρίου.

«Ήταν μοναδικός. Γνώριζε κάθε ποδοσφαιριστή, ακόμα και εκείνους που έπαιζαν στις μικρότερες κατηγορίες. Είχε απίστευτη μνήμη και ποτέ δεν ξέχναγε κανέναν», ανέφερε αρχικά ο Αλμέιδα, «ο κόσμος μιλούσε για τα καλά και τα κακά του, αλλά λίγοι γνωρίζουν την πλήρη εικόνα. Ο Μαραντόνα δεν απέλυσε ποτέ προπονητή, ήταν φως για το ποδόσφαιρο μας. Ήταν έμπνευση για κάθε Αργεντινό και για εκατοντάδες ποδοσφαιριστές παγκοσμίως», είπε εμφανώς συγκινημένος στη συνέχεια και πρόσθεσε:

Δείτε Επίσης

Σιμεόνε: «Φίλος μου ο Αλμέιδα, έκανε εξαιρετική δουλειά όπου κι αν πήγε»
Αλμέιδα - Σεβίλλη

«Τον αγαπώ. Ήταν το φως του ποδοσφαίρου μας, ο καλύτερος και μοναδικός. Ήταν ποδόσφαιρο στην πιο αγνή μορφή του».

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα