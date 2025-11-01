Συγκινημένος ο Αλμέιδα για τον Μαραντόνα: «Δε θα υπάρξει άλλος, ήταν το ποδόσφαιρο στην πιο αγνή μορφή του»

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος θα είχε συμπληρώσει τα 65 στις 30 Οκτωβρίου.

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπη με την Ατλέτικο Μαδρίτης (1/11), στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όμως, το πρόσωπο που είχε την τιμητική του δεν ήταν άλλο από τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε για την πρόκληση του να βρεθεί απέναντι στον «Τσόλο» Σιμεόνε, μιλώντας παράλληλα για τον μεγαλύτερο θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που θα έκλεινε τα 65 του στις 30 Οκτωβρίου.

«Ήταν μοναδικός. Γνώριζε κάθε ποδοσφαιριστή, ακόμα και εκείνους που έπαιζαν στις μικρότερες κατηγορίες. Είχε απίστευτη μνήμη και ποτέ δεν ξέχναγε κανέναν», ανέφερε αρχικά ο Αλμέιδα, «ο κόσμος μιλούσε για τα καλά και τα κακά του, αλλά λίγοι γνωρίζουν την πλήρη εικόνα. Ο Μαραντόνα δεν απέλυσε ποτέ προπονητή, ήταν φως για το ποδόσφαιρο μας. Ήταν έμπνευση για κάθε Αργεντινό και για εκατοντάδες ποδοσφαιριστές παγκοσμίως», είπε εμφανώς συγκινημένος στη συνέχεια και πρόσθεσε:

«Τον αγαπώ. Ήταν το φως του ποδοσφαίρου μας, ο καλύτερος και μοναδικός. Ήταν ποδόσφαιρο στην πιο αγνή μορφή του».