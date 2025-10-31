Σιμεόνε: «Φίλος μου ο Αλμέιδα, έκανε εξαιρετική δουλειά όπου κι αν πήγε»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Ματίας Αλμέιδα ο Ντιέγο Σιμεόνε ενόψει του αγώνα Ατλέτικο-Σεβίλλη, τονίζοντας πως ο Αργεντινός άφησε έργο από όπου κι αν πέρασε.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Σεβίλλη στο «Μετροπολιτάνο» για την 11η αγωνιστική της La Liga, εκεί όπου δυο παλιοί γνωστοί θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους από την άκρη των πάγκων.

Ο λόγος για τους Ντιέγο Σιμεόνε και Ματίας Αλμέιδα, δυο φιγούρες ιδιαίτερα οικείες μεταξύ τους λόγω της σχέσης τους τόσο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, όσο και στη Λάτσιο από την περίοδο που φορούσαν ακόμα ποδοσφαιρικά εξάταπα.

Στη συνέντευξη Τύπου κι ενόψει του επικείμενου αγώνα στη Μαδρίτη, ο προπονητής της Ατλέτικο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του και πρώην τεχνικό της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα ο 55χρονος χαρακτήρισε φίλο του τον Αλμέιδα, ενώ αποθέωσε το έργο του ως προπονητής.

«Είναι φίλος μου και πολύ συμπαθής. Είχαμε μια εξαιρετική σχέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής και στη Λάτσιο. Έκανε τρομερή δουλειά όπου κι αν πήγε και το αξίζει. Η Σεβίλλη αγωνίζεται με τον τρόπο που θέλει ο Αλμέιδα. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στη La Liga σε ό,τι αφορά το πρέσινγκ. Μια αντανάκλαση του προπονητή τους» τόνισε.