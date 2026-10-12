Σφοδρές συμπλοκές μεταξύ οπαδών προηγήθηκαν του αγώνα Λεβάντε - Σεβίλλη στην Ισπανία, με τις δυο πλευρές να συγκρούονται με καδρόνια έξω από το γήπεδο.

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν στην Ισπανία ενόψει του αγώνα Λεβάντε - Σεβίλλη για τη La Liga, με τους οργανωμένους οπαδούς των δυο ομάδων να συγκρούονται στους δρόμους της Βαλένθιας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στην Ισπανία απεικονίζουν κουκουλοφόρους με κοντάρια και καδρόνια να πιάνονται στα χέρια μεταξύ τους, ενώ μερικοί πετούσαν καρέκλες και καπνογόνα προς τους αντίπαλους οπαδούς.

Όλα αυτά λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Λεβάντε και Σεβίλλη, με τις συμπλοκές να συμβαίνουν έξω από ένα μπαρ κοντά στο γήπεδο των Βατράχων