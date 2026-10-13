Το VAR έχει μπει στις ζωές μας εδώ και σχεδόν 8 χρόνια και στην ισπανική La Liga υπάρχει σαφής διαφορά στη λίστα των ομάδων με τα περισσότερα ακυρωθέντα γκολ.

Η ισπανική La Liga βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την 8η αγωνιστική να έχει ολοκληρωθεί και την Μπαρτσελόνα να μετράει το απόλυτο (8/8), ούσα φυσικά μόνη πρωτοπόρος με 24 πόντους, στο +5 από τη 2η Ατλέτικο Μαδρίτης (19β.) και στο +6 από τη μισητή αντίπαλο Ρεάλ Μαδρίτης (18β.).

Μια Ρεάλ Μαδρίτης που ναι μεν κέρδισε με 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο «Μπερναμπέου» (10/10), είδε όμως τον Βινίσιους Τζούνιορ να αποβάλλεται στο 74ο λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα για... τράβηγμα μαλλιών στον Νέιθαν Σαλίμπα. Μάλιστα, στην εν λόγω φάση ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε πετύχει προσωρινά το 2-0, το οποίο ακυρώθηκε.

Με αυτό το ακυρωθέν γκολ, η «βασίλισσα» έφτασε τα 42 (σσ ακυρωθέντα γκολ) στην εποχή της τεχνολογίας και του VAR, που έχει μπει στις ζωές μας από το 2018. Έτσι, ξέφυγε ακόμη περισσότερο στη σχετική λίστα, αφού άφησε πίσω της κατά... 20 γκολ τη συμπολίτισσα Ατλέτι (22 ακυρωμένα γκολ) και τη Βιγιαρεάλ (22 επίσης).

Ακολουθούν Θέλτα, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Σεβίλλη, που εδώ και 8 χρόνια έχουν δει 20 γκολ τους να μην μετρούν εν τέλει, ενώ στην 7η θέση της λίστας βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, καθώς 19 της τέρματα έχουν ελεγχθεί και τελικά ακυρωθεί μέσω χρήσης του Video Assistan Referee. Η διαφορά είναι... χαοτική, αν σκεφτεί κανείς πως Ροχιμπλάνκος και Μπλαουγκράνα έχουν μαζί (41), λιγότερα ακυρωθέντα γκολ από τους Μερένγκχες (42)!