Επίσημο: Στις 7 Νοεμβρίου η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου»
Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νου» την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου για μια ανοικτή προπόνηση μπροστά στους φιλάθλους της, που περίμεναν με ανυπομονησία για ένα μεγάλο διάστημα να ξαναδούν την ομάδα τους να παίζει στο «σπίτι» της.
Η προπόνηση, όπως επιβεβαίωσε και ο σύλλογος, δεν έχει μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά θα λειτουργήσει και ως μία δοκιμή των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων. Θα ελεγχθεί, επομένως, η σωστή λειτουργία των συστημάτων του γηπέδου, των σημείων πρόσβασης για τον κόσμο και διάφορες άλλες υποδομές πριν την επαναλειτουργία του.
Η προπόνηση θα διεξαχθεί το πρωί, ενώ οι πόρτες του «Καμπ Νου» θα ανοίξουν για το κοινό στις 9:30, πολύ πριν οι παίκτες βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Η χωρητικότητα θα φτάνει τους 23.000 θεατές, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις περιοχές Tribune και South Goal, σύμφωνα με την πρώτη φάση αδειοδότησης που έχει ήδη εγκριθεί από το κλαμπ.
Παρ'όλα αυτά, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ημερομηνία που θα διεξαχθεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα στο νέο της γήπεδο, καθώς εκκρεμεί η τελική αδειοδότηση και η ολοκλήρωση των εργασιών στον χώρο του γηπέδου.
🏟️ El primer equipo de fútbol masculino vuelve al Spotify Camp Nou con un entrenamiento a puertas abiertas— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2025
🔗 Todos los detalles: https://t.co/XYTm5KabfC pic.twitter.com/sK8UqeKQhe
