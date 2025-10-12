Μπαρτσελόνα: Εντυπωσιάζουν τα νέα πλάνα από το ανανεωμένο Camp Nou (vid)
Η Μπαρτσελόνα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στην ιστορική της έδρα, το Camp Nou. Και δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει στον κόσμο της την πρόοδο των εργασιών του νέου, ανακαινισμένου γηπέδου της.
Με καινούριο βίντεο που ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στα social media, η Μπαρτσελόνα παρουσίασε νέα πλάνα από το Camp Nou. Μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, μέσω του βίντεο μπορεί κανείς να περιηγηθεί από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι το πάρκινγκ, με τις εικόνες να εντυπωσιάζουν.
Δείτε το βίντεο της Μπαρτσελόνα από το Camp Nou:
What a feeling 😍— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 12, 2025
📍Spotify Camp Nou pic.twitter.com/z5m8KJ6pbV
