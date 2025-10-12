Μπαρτσελόνα: Εντυπωσιάζουν τα νέα πλάνα από το ανανεωμένο Camp Nou (vid)

Μπαρτσελόνα: Εντυπωσιάζουν τα νέα πλάνα από το ανανεωμένο Camp Nou (vid)

Άρτεμις Κλεφτάκη
barcelona_camp_nou

Μέσω ενός βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, η Μπαρτσελόνα μοιράστηκε νέεες εικόνες από το ανακαινισμένο και σχεδόν έτοιμο Camp Nou που αν μη τι άλλο εντυπωσιάζει.

Η Μπαρτσελόνα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στην ιστορική της έδρα, το Camp Nou. Και δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει στον κόσμο της την πρόοδο των εργασιών του νέου, ανακαινισμένου γηπέδου της.

Με καινούριο βίντεο που ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στα social media, η Μπαρτσελόνα παρουσίασε νέα πλάνα από το Camp Nou. Μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, μέσω του βίντεο μπορεί κανείς να περιηγηθεί από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι το πάρκινγκ, με τις εικόνες να εντυπωσιάζουν.

ΜΟΝΖΟΥΙΚ
Ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία της επίσημης επιστροφής της Μπαρτσελόνα στο ιστορικό της γήπεδο. Θυμίζουμε, ότι η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League (21/10) θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ».

Δείτε το βίντεο της Μπαρτσελόνα από το Camp Nou:

 
@Photo credits: FC Barcelona
     

