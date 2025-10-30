Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσει από την UEFA τα χρήματα που έχασε στην προσπάθεια δημιουργίας της European Super League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να τραβήξει την UEFA στα δικαστήρια διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αγωγή αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Μαδρίτης, που επιβεβαίωσε ότι η Ομοσπονδία έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της εμποδίζοντας τη δημιουργία της European Super League.

Το ποσό που διεκδικεί η Ρεάλ καλύπτει τόσο τα χαμένα κέρδη της όσο και την αποκατάσταση της φήμης του συλλόγου μετά τις ζημίες που προκλήθηκαν από την καταχρηστική στάση της UEFA. Οι νομικοί εκπρόσωποι της Βασίλισσας και της A22 ετοιμάζουν ήδη την αγωγή, σύμφωνα με τον Χόρχε Πικόν της «AS», καθώς η απόφαση του δικαστηρίου της Μαδρίτης ήταν το πράσινο φως που περίμενε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η ομάδα θεωρεί ότι τώρα έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα χρήματα που πιστεύει ότι της στερήθηκαν από την παράνομη παρέμβαση της UEFA στην προσπάθεια να δημιουργήσει τη νέα αυτή ευρωπαϊκή διοργάνωση.