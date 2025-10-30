Μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Μαδρίτης, η Ρεάλ μπορεί πλέον να προσφύγει νομικά κατά της UEFA για την προσπάθειά της να εμποδίσει τη δημιουργία της European Super League.

Η Επαρχιακή Δικαστική Αρχή της Μαδρίτης αποφάσισε ότι η UEFA και η FIFA έχουν κάνει κατάχρηση της εξουσίας τους μπλοκάροντας τη δημιουργία άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, όπως η European Super League.

Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν υποστήριξε το αρχικό σχέδιο της νέας αυτής λίγκας το οποίο είχε παρουσιάσει η A22 Sports Management και ο Φλορεντίνο Πέρεθ το 2021.

Πώς ωφελείται η Ρεάλ Μαδρίτης;

Το συγκεκριμένο θεσιμό όργανο εν ολίγοις έκρινε ότι οι κανόνες της UEFA και της FIFA για την έγκριση νέων διοργανώσεων, καθώς και η αντίδρασή τους κατά της Super League το 2021, παραβιάζουν τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Με τη νέα αυτή απόφαση, το δικαστήριο της Μαδρίτης τάχθηκε για άλλη μία φορά υπέρ της δημιουργίας της European Super League και με τον τρόπο αυτό δίνει νομικό έρεισμα στη Ρεάλ ώστε να κινηθεί εναντίον της UEFA για κατάχρηση της εξουσίας της.

Από την πλευρά της, η A22 που έχει αναλάβει όλο το πρότζεκτ δήλωσε ικανοποιημένη από την απόφαση, λέγοντας μέσω ανάρτησής της πως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι νομικά υποχρεωμένη να επιτρέπει σε άλλους να διοργανώνουν ποδοσφαιρικές διοργανώσεις ισότιμα, χωρίς να έχει εκείνη το μονοπώλιο.