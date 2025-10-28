Ο Τσάμπι Αλόνσο κλήθηκε να λύσει τη μεγαλύτερη «σπαζοκεφαλιά» του Clasico, όχι στο γήπεδο, αλλά στα αποδυτήρια της ίδιας της ομάδας του. Κι εκείνα στη Μαδρίτη έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αδηφάγα...

Χρόνια ολόκληρα είχε να επιδείξει τέτοια υπεροχή. Τέτοια σιγουριά και αυτοπεποίθηση απέναντι στη μεγάλη αντίπαλο. Σε ένα κρίσιμο Clasico, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά για τη συνέχεια της σεζόν. Στη λευκή πλευρά της Μαδρίτης, η ημερομηνία της 26ης Οκτωβρίου είχε κυκλωθεί με κόκκινο μαρκαδόρο στο ημερολόγιο. Ήταν ο αγώνας μέσω του οποίου θα μπορούσαν να αποδείξουν πως η ρότα είχε αλλάξει από την περσινή σεζόν. Πως η Ρεάλ πλέον είχε ανακτήσει τη «μιλιά» της στα ντέρμπι.

Η περσινή σεζόν άλλωστε ήταν καταστροφική. Οι τέσσερις βαριές ήττες σε ισάριθμα Clasico με 17 γκολ να φορτώνουν συνολικά τα δίχτυα της ήταν το αποκορύφωμα μιας περιόδου απόλυτης ηττοπάθειας στα μεγάλα ματς με «σφαλιάρες» απέναντι σε Λίβερπουλ, Μίλαν, Άρσεναλ και Παρί σεν Ζερμέν στο Μουντιάλ Συλλόγων. Και πάνω που η Ρεάλ Μαδρίτης έδειχνε να αλλάζει προς το καλύτερο φέτος, ακολούθησε η βαριά πεντάρα στο «Μετροπολιτάνο» κόντρα στην Ατλέτικο, στη μοναδική «ανορθογραφία» μιας εξαιρετικής εκκίνησης στη σεζόν.

Το ντέρμπι απέναντι στη Μπαρτσελόνα ήταν μια ευκαιρίας επιστροφής. Μια δήλωση, πιο δυνατή πέρα από κάθε λόγο. Και η ευθύνη έπεσε στον Τσάμπι Αλόνσο για να φέρει εις πέρας την αποστολή. Στη λήξη των 90 λεπτών, δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Παρά το γεγονός πως το σκορ δεν ήταν βαρύ για τη Μπαρτσελόνα (2-1), η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του ντέρμπι, σε μια εμφάνιση που είχε χρόνια ολόκληρα να παρουσιάσει σε Clasico.

Κι όμως, τα επινίκια που ακολούθησαν δεν συνδυάστηκαν με απόλυτη χαρά. Το τακτικό masterplan του Τσάμπι Αλόνσο είχε επισκιαστεί από μια απόφαση που τον πλήγωσε επικοινωνιακά. Ο Ισπανός τεχνικός απέσυρε τον Βινίσιους Ζούνιορ από τον αγώνα στο 72΄, κι ο Βραζιλιάνος ξέσπασε... Σκηνές τσίρκου εμφανίστηκαν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» καθώς ο Βίνι αποχωρούσε με.... γαλλικά προς τα αποδυτήρια, δίνοντας την εικόνα ενός αμφίσημου Clasico για τους Μερένγκες και τον Τσάμπι Αλόνσο...

Η σύγκρουση μεταξύ Αλόνσο και Βινίσιους

Αριστούχος στο τερέν

Στο γήπεδο, τη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική σκηνή, ο Ισπανός επιβεβαίωσε τον λόγο που θεωρείται ως ένας εκ των κορυφαίων προπονητών της νέας γενιάς. Από την εποχή που φορούσε τα ποδοσφαιρικά εξάταπα είχε φανεί πως πρόκειται για έναν ιδιαίτερα εγκεφαλικό παίκτη, με τις ιδέες του πλέον να βρίσκουν εφαρμογή από τον άκρη του πάγκου.

Απέναντι σε μια μηχανή επιθετικής παραγωγής, αχαλίνωτου πρέσινγκ και υψηλής ζώνης στο αγωνιστικό τερέν, ο Τσάμπι Αλόνσο ξεχαρβάλωσε πλήρως το σχέδιο του Χάνσι Φλικ, παρατάσσοντας τέσσερις μέσους στο χορτάρι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Αρντά Γκιουλέρ, Εντουαρντό Καμαβινγκά και Τσουαμενί σχημάτισαν μια δυναμική τετράδα τη μεσαία γραμμή, τη στιγμή που ο Βαλβέρδε είχε αναλάβει ρόλο δεξιού μπακ.

Η υπεραριθμία στα χαφ επέτρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης να τολμήσει μια τακτική, που έμοιαζε σχεδόν απαγορευμένη κάθε φορά που έπαιζε απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Οι Μερένγκες έμεναν ψηλά στο γήπεδο (ιδίως στο πρώτο ημίχρονο), πίεζαν με έξι (!) ποδοσφαιριστές στο αντίπαλο 1/3 και διέλυσαν πλήρως την ανάπτυξη των Μπλαουγκράνα, κλέβοντας συνεχώς μπάλες σε επικίνδυνα σημεία και διακόπτοντας την εύρυθμη λειτουργία των φιλοξενούμενων.

Με την αμυντική γραμμή των Καταλανών να μένει πάντα ψηλά και με όπλο το κάθετο, άμεσο ποδόσφαιρο, ο Τσάμπι Αλόνσο εκμεταλλεύτηκε πλήρως αρετές ποδοσφαιριστών όπως οι Μπαπέ, Βινίσιους και Μπέλινγκχαμ ώστε η ομάδα του να ολοκληρώσει τον αγώνα με τα xG στο 3.60, τον μεγαλύτερο συντελεστή δηλαδή που έχει δεχθεί η Μπαρτσελόνα τα τελευταία τέσσερα χρόνια!

Το πιο εντυπωσιακό βέβαια δεν ήταν η παραγωγή ευκαιριών σε μια αμυντική γραμμή που κι άλλες ομάδες έχουν εκθέσει στο παρελθόν... Η Μπαρτσελόνα του Φλικ άλλωστε δεν φημίζεται για την αμυντική της οργάνωση, αλλά για την επιθετική της λειτουργία. Μια λειτουργία ωστόσο που διαταράχθηκε πλήρως στο Clasico. Η Μπαρτσελόνα ήταν ακίνδυνη, προβλέψιμη, δίχως φαντασία κι ένταση στο παιχνίδι της, με τα δικά της xG να περιορίζονται οριακά πάνω από το γκολ.

«Ήμασταν πολύ καλοί χωρίς τη μπάλα. Ξέραμε σε ποιες συνθήκες έπρεπε να πιέσουμε ψηλά και πότε έπρεπε να υποχωρήσουμε. Η ομάδα δεν υπέφερε και δεχθήκαμε ελάχιστες φάσεις» ήταν το... ρεζουμέ του αγώνα για τον Ντάνι Καρβαχάλ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αρσέν Βενγκέρ. «Ήταν να σαν παίζουν άνδρες με παιδιά» σχολίασε ο Αλσατός μετά τη λήξη του Clasico, αποθεώνοντας το τακτικό πλάνο του Τσάμπι Αλόνσο. Ένα πλάνο ωστόσο που σπιλώθηκε από μια αλλαγή...

Μπρα-ντερ-φερ τακτικής κι επικοινωνίας

Στη Μαδρίτη άλλωστε, αντί να βιώνουν ημέρες απόλυτης ευχαρίστησης και ευημερίας, υπάρχει γκρίνια και διχασμός για το επεισόδιο που συνέβη ανάμεσα στον Ισπανό τεχνικό και τον Βινίσιους Ζούνιορ. Ο Βραζιλιάνος, ενώ διένυε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, αντικαταστάθηκε στο 72΄από τον Ροντρίγκο, σε μια αλλαγή που σήκωσε πολύ κουβέντα στην Ιβηρική...

Ο 25χρονος επέλεξε να κάνει το... δικό του show τη στιγμή της αλλαγής του, απείλησε να φύγει από την ομάδα εν βρασμώ ψυχής κι αποχώρησε κατευθείαν προς τα αποδυτήρια του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», τη στιγμή που 650 εκατομμύρια «μάτια» παρακολουθούσαν το Clasico της Μαδρίτης. Αν και επέστρεψε στον πάγκο μετά από περίπου πέντε λεπτά κι αφού είχε... ξεθυμάνει στα αποδυτήρια, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Τις ημέρες που διαδέχτηκαν τη νίκη στο Clasico, το επικοινωνιακό επεισόδιο ανάμεσα σε Αλόνσο και Βινίσιους επισκίασε σε μεγάλο βαθμό τα όσα κατάφεραν οι Μερένγκες στο χορτάρι.

Για πολλούς η αλλαγή του Βραζιλιάνου ήταν αδικαιολόγητη, από τη στιγμή που αποτελούσε μια μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα της Μπαρτσελόνα. Άλλοι τη δικαιολόγησαν εξηγώντας πως μετά το 60΄η αμυντική συνεισφορά του Βίνι είχε μετριαστεί, με τον Κουντέ να συνδυάζεται ελεύθερα πλέον με τον Γιαμάλ και να δημιουργούν 2vs1 καταστάσεις στην αριστερή πτέρυγα της Ρεάλ απέναντι στον Καρέρας.

Ο Αλόνσο επέλεξε να ρίξει στη μάχη για να «κλείσει» χωρίς εκπλήξεις τον αγώνα τον πάντα φιλότιμο αμυντικά Ροντρίγκο κι ο... πόλεμος δεν άργησε να ξεσπάσει. Την επομένη του αγώνα, τα ισπανικά μίντια αποκάλυψαν πως η διοίκηση της Ρεάλ δεν θα τιμωρήσει τον Βινίσιους με πρόστιμο για τη συμπεριφορά του, καθώς έδωσαν τον ελεύθερο στον Ισπανό τεχνικό να χειριστεί την κατάσταση όπως εκείνος κρίνει. Πρόκειται για μια συνθήκη όπου πολλοί προπονητές στη θέση του απέτυχαν να διαχειριστούν.

Ονόματα όπως ο Ζουλέν Λοπετέγκι ή ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, δεν κατάφεραν ποτέ να αντέξουν στα πολιτικά και επικοινωνιακά παιχνίδια που συνοδεύουν τον πάγκο της Ρεάλ, όπως και τα απαιτητικά αποδυτήρια που κρίνουν την κάθε επιλογή τους. Ο Αλόνσο ωστόσο ήταν μέρος αυτού του συστήματος. Πέρασε από αυτά τα αποδυτήρια ως παίκτης σε εποχές.... δύσκολες στην καθημερινότητα των Μαδριλένων, όπως ήταν οι τελευταίοι μήνες με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου.

Γνωρίζει το περιβάλλον, όλες τις πτυχές που το απαρτίζουν. Και καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθένα πως τα αριστεία στην τακτική δεν αφορούν μονάχα τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά και το νοητό τερέν που σχηματίζεται υπαίθρια του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στα αποδυτήρια της ομάδας. Και για να πετύχει στη Ρεάλ δεν αρκεί να τιθασεύσει μονάχα τον Χάνσι Φλικ και την ορμή της Μπαρτσελόνα, αλλά και τα τερτίπια του (κάθε) Βινίσιους στα αποδυτήρια που έσπειραν την αμφιβολία σε μια περίοδο αγωνιστικής ευημερίας.