Ρεάλ Μαδρίτης: Αλόνσο και Βινίσιους δε μιλιούνται μετά το clasico, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα
Το πρόσφατο clasico μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα (2-1) συνεχίζει να απασχολεί στα ισπανικά Μέσα, κυρίως λόγω του τεταμένου κλίματος που παρατηρήθηκε ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Τα αίματα «άναψαν» σε πολλές φάσεις του ματς, ωστόσο δεν έλειψαν και εσωτερικές συγκρούσεις στο στρατόπεδο της Βασίλισσας.
Μόλις ο Βινίσιους πληροφορήθηκε ότι θα έβγαινε από το ματς για να περάσει στη θέση του ο Ροντρίγκο, έγινε έξαλλος και απηύθυνε κάποια... γαλλικά στον προπονητή του. Ο Τσάμπι Αλόνσο του φώναξε να βγει γρήγορα από τον αγωνιστικό χώρο, με τον 25χρονο να απειλεί ότι θα θέσει εαυτόν εκτός ομάδας.
Ο κακός χαμός στην αλλαγή του Βινίσιους: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» και η αιχμηρή απάντηση Αλόνσο
Μπορεί να έχουν περάσει οι μέρες από την αναμέτρηση, ωστόσο οι σχέσεις ανάμεσα στον Ισπανό κόουτς και τον παίκτη του είναι κάθε αλλο παρά καλές, με τα δημοσιεύματα να μεταδίδουν ότι οι δυό τους δε μιλιούνται καν. Επιπλέον, φαίνεται πως υπάρχει πρόθεση του Βίνι να αποχωρήσει από τους Μαδριλένους σε περίπτωση που επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.
Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του είναι ένα από τα ζητήματα που «τρέχουν» στη Ρεάλ, ωστόσο πηγές του περιβάλλοντός του ανέφεραν ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει εάν δεν αλλάξει στάση ο προπονητής του.
🚨💔 NO HAY relación entre Xabi Alonso y Vinicius— El Larguero (@ellarguero) October 27, 2025
😡🗯️ VINICIUS le dijo a su representante la última semana de verano que se QUERÍA IR si Alonso no lo consideraba IMPRESCINDIBLE
❌ Si la situación se mantiene, NO renovará
🗨️ Informa @toniogarcia85 en #ElLarguero 📻 pic.twitter.com/T1slavZdbz
