Η σχέση ανάμεσα σε Βινίσιους και Αλόνσο έχει έρθει σε πλήρη ρήξη μετά το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, με τον Βραζιλιάνο να είναι διατεθειμένος να φύγει το καλοκαίρι.

Το πρόσφατο clasico μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα (2-1) συνεχίζει να απασχολεί στα ισπανικά Μέσα, κυρίως λόγω του τεταμένου κλίματος που παρατηρήθηκε ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Τα αίματα «άναψαν» σε πολλές φάσεις του ματς, ωστόσο δεν έλειψαν και εσωτερικές συγκρούσεις στο στρατόπεδο της Βασίλισσας.

Μόλις ο Βινίσιους πληροφορήθηκε ότι θα έβγαινε από το ματς για να περάσει στη θέση του ο Ροντρίγκο, έγινε έξαλλος και απηύθυνε κάποια... γαλλικά στον προπονητή του. Ο Τσάμπι Αλόνσο του φώναξε να βγει γρήγορα από τον αγωνιστικό χώρο, με τον 25χρονο να απειλεί ότι θα θέσει εαυτόν εκτός ομάδας.

Μπορεί να έχουν περάσει οι μέρες από την αναμέτρηση, ωστόσο οι σχέσεις ανάμεσα στον Ισπανό κόουτς και τον παίκτη του είναι κάθε αλλο παρά καλές, με τα δημοσιεύματα να μεταδίδουν ότι οι δυό τους δε μιλιούνται καν. Επιπλέον, φαίνεται πως υπάρχει πρόθεση του Βίνι να αποχωρήσει από τους Μαδριλένους σε περίπτωση που επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του είναι ένα από τα ζητήματα που «τρέχουν» στη Ρεάλ, ωστόσο πηγές του περιβάλλοντός του ανέφεραν ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει εάν δεν αλλάξει στάση ο προπονητής του.