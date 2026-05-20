Σύμφωνα με τη Marca η φυγή του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι ανοίγει τον... δρόμο στον Ρόδρι ώστε να γίνει κάτοικος Μαδρίτης για λογαριασμό της Ρεάλ.

Ο Ρόδρι είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τη Marca! Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι στέλνει τον Ισπανό μέσο στην... αγκαλιά των Μαδριλένων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο 29χρονος Ισπανός είναι η «καψούρα» του Μουρίνιο, ο οποίος επιστρέφει στους Λος Μπλάνκος μετά από 13 χρόνια. Ο παίκτης από την πλευρά του έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του να αγωνιστεί στη Βασίλισσα, παρόλο που είναι παιδί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι Ισπανοί αναφέρουν πως οι Μαδριδίστας «φλερτάρουν» εδώ και χρόνια με την απόκτηση του Ίβηρα παίκτη, αλλά η στενή σχέση που είχε με τον Καταλανό προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι αποτελούσε πάντα «αγκάθι» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Πλέον ανοίγει διάπλατα ο δρόμος, αφού η Ρεάλ ψάχνει ενίσχυση στον χώρο του κέντρου μετά τη φυγή Μόντριτς, Κροος που ήταν οι πυλώνες των επιτυχιών στον άξονα την τελευταία δεκαετία. Ακόμη, μετά από μια απογοητευτική χρονιά για την ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας είναι δεδομένο πως θα κινηθεί για την ενίσχυση της σε όλες τις γραμμές.

Στο μυαλό του Ζοσέ Μουρίνιο ο 29χρονος σταρ του αγγλικού συλλόγου διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα ανεβάσουν αγωνιστικό επίπεδο τη μεσαία γραμμής της ομάδας του. Να σημειωθεί πως διαθέτει πνεύμα νικητή, καθώς τόσα χρόνια κατέκτησε τα πάντα στη... γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο και παρά τις προθέσεις του παίκτη και των Μαδριλένων, οι Πολίτες στηρίζουν πολλά στον Ρόδρι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το 2027.