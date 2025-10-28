Δεν πίστευε στα αυτιά του ο Κασίγιας όταν ανακάλυψε πως δικοί του άνθρωποι τού είχαν πάρει τα πολυτελή ρολόγια και ξέσπασε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν.

Ο Ίκερ Κασίγιας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που τον έχει συγκλονίσει προσωπικά. Αφού πολυτελή ρολόγια από τη συλλογή του αξίας πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ έκαναν... φτερά μέσα από το ίδιο του το σπίτι, από άτομα του στενού του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ισπανικών μέσων, οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα που εργάζονταν επί χρόνια στην κατοικία του Κασίγιας, έναν επιστάτη και μία οικιακή βοηθό. Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν δύο από τα ρολόγια καθώς και χρηματικά ποσά, ενώ οι κατηγορούμενοι δικαιολογήθηκαν λέγοντας πως αντιμετώπιζαν «σοβαρά οικονομικά προβλήματα» και ότι «λυπούνται για την πράξη τους».

O εμβληματικός πρώην τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας μόλις πληροφορήθηκε το περιστατικό, δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του. Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, δήλωσε αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, χωρίς καμία πρόθεση επιείκειας: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Μήνυση και τέλος. Δεν πρόκειται να χάνω τον χρόνο μου με ανθρώπους που με πρόδωσαν μέσα στο ίδιο μου το σπίτι».

Ο Ισπανός θρύλος απάντησε ειρωνικά και στις προσπάθειες των δραστών να υποβαθμίσουν το μέγεθος της κλοπής: «Λένε ότι πήραν μόνο δύο ρολόγια. Δηλαδή τα άλλα τρία τα πήρε το Άγιο Πνεύμα; Είναι αστείο! Αυτά θα τα χειριστεί ο δικηγόρος μου και η ασφάλεια».

Τέλος ο Κασίγιας αναφέρθηκε και στη γυναίκα που εργαζόταν χρόνια στην οικία του: «Μιλά για αλλαγή στη συμπεριφορά μου μετά την κλοπή. Μα τι απίστευτο! Αν θέλει, να της πληρώσω και τα διπλά! Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι λειτουργούν έτσι».