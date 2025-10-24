Η ισπανική αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη μιας γυναίκας και ενός άνδρα που φέρονται να λήστεψαν τον Ίκερ Κασίγιας μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Όχι κι η πιο ευχάριστη συνειδητοποίηση για τον Ίκερ Κασίγιας. Ο θρυλικός γκολκίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι από δύο άτομα που εμπιστευόταν στο έπακρο αλλά φαίνεται πως τον εξαπάτησαν για να τον εκμεταλλευτούν.

Η ισπανική αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα κι έναν άνδρα που κατηγορούνται πως απέσπασαν τιμαλφή αξίας 200.000 ευρώ μέσα από την οικεία του 44χρονου παλαίμαχου. Πρόκειται για την καμαριέρα του σπιτιού του και τον φύλακα του συγκροτήματος στο οποίο κατοικεί. Οι δυο τους φαίνεται πως συνεργάστηκαν με σκοπό να πλουτίσουν εις βάρος του Κασίγιας.

Συγκεκριμένα, η οικιακή βοηθός με... πονηριά αντικατέστησε με απομιμήσεις μερικά από τα πανάκριβα ρολόγια του Ίκερ Κασίγιας την ώρα που καθάριζε. Στόχος δεν ήταν απλά να του πουλήσουν, αλλά να το αποσυναρμολογήσουν και να πουλήσουν τα κομμάτια τους ώστε να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Ωστόσο ο Κασίγιας, γνωστός για τη λατρεία για τα ακριβά ρολόγια, κατάλαβε γρήγορα τη δουλειά και απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία παγίδευσε την καμαριέρα και τον φύλακα και έπειτα προχώρησε στη σύλληψή τους. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν για τον Ισπανό γκολκίπερ, ο οποίος όμως, σύμφωνα με τα ισπανικά media, είναι σοκαρισμένος με τις πράξεις δύο ανθρώπων που γνώριζε για χρόνια και εμπιστευόταν τυφλά.