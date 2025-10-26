Μάρκους Σοργκ: Ποιος είναι ο προπονητής που θα κάτσει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα στο «Clasico»

Δεδομένης της απουσίας του Χάνσι Φλικ από το πάγκο της Μπαρτσελόνα τη θέση του πρώτου προπονητή θα πάρει ο βοηθός του, Μάρκους Σοργκ.

Την Τετάρτη (22/10), η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ισπανία τιμώρησε τον Χάνσι Φλικ με αποκλεισμό ενός αγώνα για τη κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο ματς του περασμένου Σαββάτου (18/10) εναντίον της Χιρόνα στο Μονζουίκ για διαμαρτυρία. Μετά την απόφαση του εκτελεστικού οργάνου, η Μπαρτσελόνα άσκησε έφεση στο Εφετείο και στο CAS, αλλά καμία από τις δύο δεν ήταν επιτυχής και ως εκ τούτου ο Γερμανός τεχνικός δεν θα μπορέσει να καθίσει στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» στο «Clasico»

Τη θέση του Φλικ θα πάρει ο βοηθός του, Μάρκους Σοργκ. Ο Σοργκ έχει ξανα εκτελέσει χρέη πρώτου προπονητή στη Μπαρτσελόνα τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ο Γερμανός τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στον αγώνα κόντρα στην Μπέτις με ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων.

Η ανάμνηση από εκείνον ωστόσο δεν είναι καλή, καθώς οι Καταλανοί ηττήθηκαν σε ισάριθμα παιχνίδια τόσο από τη Λεγανές όσο και από την Ατλέτικο Μαδρίτης, κλείνοντας έτσι το 2024 με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Ο Σοργκ παρευρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη του σημερινού αγώνα και έκανε δηλώσεις τόσο για την απουσία του Φλικ όσο και των παικτών που είναι τραυματίες.

«Ο Χάνσι πάντα λείπει όταν δεν είναι εδώ, επειδή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας, αλλά όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε». «Ο Ραφίνια είναι εκτός, αλλά έχουμε αρκετούς παίκτες (για να τον αντικαταστήσουμε), ενώ θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αν Φεράν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Όσον αφορά τον Ζιλ (Κουντέ) δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα παρότι προπονήθηκε κανονικά το Σάββατο».

Τέλος ο Σοργκ παρέλειψε να σχολιάσει το περιστατικό με τον Λαμίν Γιαμάλ και τις δηλώσεις του για τη Ρεάλ Μαδρίτης που «κλέβει και παραπονιέται», λέγοντας πως είναι «ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης που έχει πολύ κίνητρο να αγωνιστεί και θα κάνει έναν σπουδαίο αγώνα».

Ως πρώτος προπονητής ο 59χρόνος έχει προπονήσει μεταξύ άλλων τις Stuttgarter Kickers, την Χάιντενχαϊμ, την Ουλμ, και τη Φράιμπουργκ, ενώ έχει υπάρξει τεχνικός της κ17 της Μπάγερν Μονάχου, αλλά και της εθνικής ομάδας της Γερμανίας κ17 με την οποία και κατέκτησε το Euro το 2014.