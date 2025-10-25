Αλόνσο: «Υπάρχουν πολλές δηλώσεις από ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, αλλά το χορτάρι θα κρίνει»

Ο Τσάμπι Αλόνσο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (26/10, 17:15) Clasico και φυσικά ερωτήθηκε για τα σχόλια του Γιαμάλ, τονίζοντας πως σημασία έχει τι γίνεται στο γήπεδο.

Όλο και πλησιάζει η ώρα για το πρώτο Clasico της σεζόν, αφού στις 17:15 της Κυριακής (26/10), Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα κοντράρονται για την 10η αγωνιστική της La Liga.

Οι Μαδριλένοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +2 από τους Καταλανούς, κάτι που δίνει έξτρα κίνητρο στο ματς, ενώ και ο Λαμίν Γιαμάλ φρόντισε να βάλει το...χεράκι του, λέγοντας κατά τη διάρκεια εκπομπής πως η Ρεάλ κλέβει, προκαλώντας φυσικά εκνευρισμό και... πάμπολλα σχόλια εις βάρος του.

Σχετικά με αυτή τη δήλωση φυσικά ρωτήθηκε και ο Τσάμπι Αλόνσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ματς. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως υπάρχουν αρκετά σχόλια από ανθρώπους των «μπλαουγκράνα», ωστόσο σημασία έχει τι θα συμβεί στο γήπεδο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Κιλιάν Μπαπέ, λέγοντας πως είναι αρκετά παρακινημένος το τελευταίο διάστημα, και η απόδοσή του μπορεί να αποβεί καθοριστική για τον νικητή του ντέρμπι.