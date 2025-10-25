Ο Κριστιάνο ήταν πιο επιδραστικός από τον Μέσι, σύμφωνα με μελέτη Ισπανών

Το Clasico (26/10, 17:15) πλησιάζει και στην Ισπανία κινούνται στους ρυθμούς του, με τη Marca να δημοσιεύει έρευνα ισπανικών πανεπιστημίων, αναφορικά με την επιδραστικότητα των ποδοσφαιριστών.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι έτοιμες για το πρώτο Clasico της σεζόν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στις 17:15 της Κυριακής (26/10). Το σπουδαίο ματς αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, παρά τις απουσίες που έχουν οι δυο ομάδες (κυρίως οι Καταλανοί).

Φυσικά, στην Ισπανία άπαντες κινούνται στους ρυθμούς του ντέρμπι, με τη Marca να δημοσιεύει το πρωί του Σαββάτου (25/10) μια μελέτη δυο Πανεπιστημίων, από τη Μαδρίτη και την Εξτρεμαδούρα, αναφορικά με την επιδραστικότητα των ποδοσφαιριστών.

Πιο συγκεκριμένα, δυο ερευνητές ανέλυσαν όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων τα τελευταία 70 χρόνια (1955-2024), μια περίοδο που συμπίπτει με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες συνήθως αγωνίζονται οι δύο ισπανικοί σύλλογοι.

Η μελέτη τους δείχνει ότι οι πιο αποτελεσματικοί τερματοφύλακες ήταν ο Κέιλορ Νάβας, ο οποίος κέρδισε μεγάλο αριθμό διεθνών τίτλων στις πέντε σεζόν που παρέμεινε στον σύλλογο, και ο Μπουσκέτς, αφού κατέκτησαν τους περισσότερους τίτλους, αναλογικά με τα χρόνια που αγωνίστηκαν στους «αιώνιους» αντιπάλους.

Στην άμυνα, ξεχωρίζουν οι Ρόναλντ Κούμαν και Φερνάντο Ιέρο, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από «εξαιρετική ικανότητα στο σκοράρισμα - σπάνια στη θέση τους - και από το γεγονός ότι συνέβαλαν αποφασιστικά στους τίτλους των ομάδων τους», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αφήνοντας πιο πίσω ποδοσφαιριστές όπως οι Πουγιόλ, Πικέ, Σέρχιο Ράμος, Μαρσέλο και Ντάνι Άλβες.

Όσον αφορά τους μέσους, Σειντού Κεϊτά και Σεσκ Φάμπρεγκας από πλευράς Μπάρτσα και Χάμες Ροντρίγκες, Κλοντ Μακελελέ από πλευράς Ρεάλ, καθώς κατέκτησαν αρκετούς τίτλους στα -λίγα- χρόνια που φόρεσαν τη φανέλα των δυο ομάδων. Θρύλοι όπως οι Τσάβι, Σέρχιο Μπουσκέτς, Κρόος και Μίτσελ, παρά τις εξαιρετικές καριέρες τους, έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την παραγωγικότητα, έχοντας «παρατείνει» την καριέρα τους σε αυτούς τους συλλόγους για πολύ περισσότερο χρόνο.

Τέλος, στην επίθεση δεν υπάρχουν εκπλήξεις, αφού δεσπόζουν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως η μελέτη αποκαλύπτει ότι ο CR7 είχε πιο καθοριστικό αντίκτυπο στη συνολική απόδοση της «βασίλισσας» από ό,τι ο Αργεντίνος στους «μπλαουγκράνα». Η εξήγηση αφορά την παραγωγικότητα, αν αφαιρούνταν οι δυο σταρ, με την έρευνα να λέει πως η απουσία του Πορτογάλου θα προκαλούσε μεγαλύτερη «πτώση» συγκριτικά με εκείνη του ''Pulga''.