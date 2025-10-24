Αισιόδοξος σχετικά με το αποτέλεσμα στο μεγάλο Clasico την ερχόμενη Κυριακή (26/10) εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα.

Η Ισπανία, όπως και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, κινείται ήδη στους ρυθμούς του Clasico μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την προσεχή Κυριακή (26/10, 17:15).

Εξαιρετικά αισιόδοξος εμφανίστηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή (24/10) ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα, Τζοάν Λαπόρτα, ο οποίος πιστεύει ότι η Μπαρτσελόνα θα φύγει θριαμβεύτρια από το γήπεδο της «μισητής» αντιπάλου.

«Είναι ο αγώνας με την μεγαλύτερη αντιπαλότητα και οι παίκτες θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ξέρω ότι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν ισχυρό κίνητρο. Είμαι πεπεισμένος ότι θα μας δώσουν λόγους για να πανηγυρίσουμε, θα νικήσουμε στο ''Μπερναμπέου''! Όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, όπως πέρυσι. Οι παίκτες μας θα φέρουν στην κορυφή», τόνισε ο Λαπόρτα, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και την... ανατροπή της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα που θα διεξαχθεί τελικά στο «Θεράμικα» και όχι στο Μαϊάμι:

«Μας έγινε πρόταση, είδαμε ότι ήταν μια καλή ιδέα και συμφωνήσαμε να το πράξουμε. Η αντίδραση της Ένωσης Ποδοσφαιριστών της χώρας και ειδικά της Ρεάλ είναι σεβαστές. Ο καθένας πράττει όπως θεωρεί πως είναι σωστό, αλλά πιστεύω ότι όλη αυτή η υπόθεση προκάλεσε ζημιά στη La Liga», κατέληξε.