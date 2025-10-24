Σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Βραζιλιάνος τέθηκε οριστικά «νοκ-άουτ» από το μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (26/10, 17:15) με την μεγάλη αντίπαλο.

Άσχημα νέα για τον Χάνσι Φλικ και την Μπαρτσελόνα γενικότερα, προέκυψαν από τη σημερινή (24/10) προπόνηση της ομάδας, ενόψει του Κυριακάτικου (26/10, 17:15) Clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μπερναμπέου».

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα από τη χώρα της Ιβηρικής, ο Ραφίνια δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στο μεγάλο ντέρμπι, καθώς όπως φαίνεται δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί εδώ και ένα μήνα.

Παρά τα χθεσινά (23/10) ρεπορτάζ των Ισπανικών μέσων που έκαναν λόγο για συμμετοχή του Βραζιλιάνου στο Clasico, τα πάντα ανατράπηκαν σήμερα, καθώς ο 28χρονος ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε από την προπόνηση των πρωταθλητών Ισπανίας.

Έτσι, ο Γερμανός τεχνικός πέραν των υπηρεσιών των Τερ Στέγκεν, Τζοάν Γκαρσία, Γκάβι, Ντάνι Όλμο και Λεβαντόφσκι, θα στερηθεί και αυτές του Ραφίνια, ενώ ερωτηματικό παραμένει αν και ο ίδιος θα βρίσκεται στον πάγκο, καθώς έχει τιμωρηθεί με ποινή μιας αγωνιστικής και η έφεση της Μπάρτσα (σε πρώτο βαθμό) έχει απορριφθεί.