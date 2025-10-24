Γιαμάλ: «Στην Ρεάλ κλέβουν και παραπονιούνται»

Το Clasico μπορεί να είναι την Κυριακή (26/10, 17:15), ωστόσο η... μάχη ξεκίνησε νωρίτερα, με το «διαμάντι» της Μπαρτσελόνα να αφήνει αιχμές κατά της μεγάλης αντιπάλου.

Το πρώτο Clasico της φετινής σεζόν στη La Liga είναι προ των πυλών, καθώς το απόγευμα της Κυριακής (26/10, 17:15) η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 10η αγωνιστική.

Μπορεί να βρισκόμαστε νωρίς στη σεζόν και τις δυο ομάδες να χωρίζουν μονάχα δύο βαθμοί (24 Ρεάλ, 22 Μπαρτσελόνα), ωστόσο πάντοτε αυτά τα ντέρμπι δίνουν άλλον αέρα στον νικητή και πολλές φορές «χαντακώνουν» τον ηττημένο, εφόσον φυσικά υπάρξει. Η ένταση και το πάθος κυριαρχούν και ο Λαμίν Γιαμάλ φρόντισε να βάλει... λάδι στη φωτιά νωρίτερα από τη σέντρα.

Το wonderkid των Καταλανών φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Chup Chup Kings» και κλήθηκε να σχολιάσει τα θέματα της επικαιρότητας, καθώς φυσικά και το επερχόμενο ντέρμπι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο 18χρονος αναφέρθηκε στη «βασίλισσα», λέγοντας πως αρκετοί ποδοσφαιριστές παραπονιούνται συνεχώς στους διαιτητές, με τον Ιμπάι Γιάνος, γνωστό φίλο των Μαδριλένων να ρίχνει τη «βόμβα» ρωτώντας αν η Ρεάλ κλέβει.

Τότε, ο Γιαμάλ δεν δίστασε να απαντήσει «Φυσικά, πρώτα κλέβουν και μετά παραπονιούνται, αυτό κάνουν», με τον Ζεράρ Πικέ να συμφωνεί και τον γνωστό ρεπόρτερ των «μπλαουγκράνα», Ζεράρ Ρομέρο να προσπαθεί να... αλλάξει θέμα.